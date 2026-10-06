Logiche securitarie e sloganismo migratorio

Si addensano all’orizzonte nel nostro panorama politico oscuri scenari da propaganda pre-elettorale.

C’è da giurarci che la prossima campagna elettorale, lungi dal riguardare seriamente ad esempio, le diseguaglianze economico e sociali, le sperequazioni contributive, la crisi energetica che attanaglia le famiglie italiane con conseguente abbattimento del loro potere di acquisto, virerà certamente verso la sicurezza collegata alla gestione del fenomeno migratorio.

Sono decenni che le politiche migratorie vengono declinate solo mediante meri e vacui slogan, in chiave esclusivamente securitaria, creando, in tal modo, solo confusione e generando scenari apocalittici e fortemente mistificatori.

Nell’incapacità di affrontare oculatamente il problema si è fatto ricorso ad ogni tipo di slogan propagandistico per delegittimare la presenza dello straniero, delineandolo come il nemico da combattere, parlando beceramente alla pancia del cittadini e ponendo, di fatto, gli ultimi contro gli ultimi.

Ciò che è noto e non viene affrontato, anzi viene ciclicamente e normativamente ingarbugliato, è il tortuoso iter burocratico che affronta lo straniero in Italia, il quale una volta giunto nel nostro Paese, si ritrova stretto nelle maglie di una normativa volutamente “oscura” e contorta che, da un lato lo pone nell’impossibilità di regolarizzare la propria posizione anche magari in presenza di un’opzione lavorativa (contratto di lavoro) e, dall’altro lo relega conseguentemente in una condizione criminogena una volta intraprese, con esito il più delle volte negativo, quelle tre o quattro “strade” burocratico – amministrative fornite dall’Ordinamento.

Appare urgente e non più rinviabile porre mano ad una seria riforma organica del sistema dell’immigrazione, prevedendo, come in altre realtà europee, la possibilità di regolarizzazione la posizione dello straniero già presente sul T.N. prevedendo, altresì, seri contrappesi integrativi come l’effettiva conoscenza della lingua italiana, la conoscenza ed il rispetto delle norme del vivere comune ed il reale introiettamento dell’insieme dei principi che informano il Sistema nazionale.

Solo mediante un approccio fattivamente pragmatico e fermamente inclusivo ed una siffatta procedura burocratica che garantendo la possibilità allo straniero con volontà integrativa (attraverso il lavoro) e che preveda diritti e doveri (in chiave integrativa) si potrà dire di aver affrontato la questione immigratoria con una chiara volontà risolutiva e con pragmatico realismo normativo.

Tutto il resto sarà solo il solito polverone alzato per coprire l’incapacità di leggere i fenomeni migratori e di affrontare questo come altri problemi che attanagliano i cittadini in maniera seria, ponderata, razionale e ragionata.

Antonio Vetrone

Segretario Provinciale Psi Cuneo