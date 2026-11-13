L’ombra del passato: l’eredità storica e la destra nel panorama politico italiano

L’Italia repubblicana, ritengo, viva sotto la maledizione di una memoria mai elaborata fino in fondo. L’ombra del fascismo, di Benito Mussolini e della criminale alleanza con Hitler non è solo storia; è una ferita aperta che continua a infettare il presente. L’eredità di quegli anni, fatta di razzismo, di olio di ricino, manganello e sevizie varie, si è abbattuta su figure luminose come Giacomo Matteotti, assassinato per la sua opposizione coraggiosa, su Antonio Gramsci, lasciato morire in carcere, e su Giuseppe Di Vittorio, perseguitato per la sua lotta operaia, per non parlare delle innumerevoli altre vittime del regime, tra cui i fratelli Rosselli e Piero Gobetti. Questo sistema di violenza si pone in netto contrasto con i valori di libertà e giustizia conquistati con la Resistenza. Eppure, assistiamo a una pericolosa normalizzazione da gran parte del popolo italiano.

​La destra post-bellica, nata dalle ceneri della Repubblica Sociale Italiana, ha sempre portato con sé un fardello ideologico e, a mio avviso, un’assoluta mancanza di senso dello Stato. I suoi ideali fasulli e meschini, volti a privilegiare un’élite a favore delle classi più abbienti e sostenuti da un credo bigotto, sono la base di un tradimento dei principi democratici.

Ma il giudizio più severo va espresso in relazione agli anni di piombo e allo stragismo. Il sangue versato nelle stragi efferate e vigliacche – Piazza Fontana (1969), Peteano (1972), Piazza della Loggia (1974), e la stazione di Bologna (1980) – non sono meri incidenti. Sono invece la drammatica evidenza di una strategia della tensione gestita con cinismo da generali, politici collusi, la loggia massonica P2 e una rete di servizi segreti deviati. L’uccisione del giudice Vittorio Occorsio da parte di Pierluigi Concutelli, esponente della destra armata ed eversiva, e i tentativi di golpe, come il fallito Golpe Borghese del 1970, sono il sintomo di una connivenza sotterranea che ha gestito la quasi totalità delle stragi italiane per deviare la democrazia. Non si può dimenticare la lucidissima critica del poeta Pier Paolo Pasolini che, con il suo famosissimo articolo “Cos’è questo golpe?”, intuì e denunciò la continuità tra la violenza eversiva e il potere occulto. È per questa storia di violenza politica e destabilizzazione che una forza politica erede di questa tradizione avrebbe dovuto essere ostracizzata per sempre.

​Eppure, il popolo italiano ha scelto diversamente. L’avvento di Silvio Berlusconi e la sua capacità di legittimare politicamente gli eredi del neofascismo è, a mio avviso, il punto di non ritorno. La sua discesa in campo, circondata da sospetti e intrallazzi non solo politici ma legati a dinamiche opache, non ha trovato un freno etico nell’elettorato. L’Italia ha riportato la destra al governo del Belpaese senza nessuna esitazione. Chiunque voti questa destra, che ha fallito nella resa dei conti con il suo passato e che incarna gli stessi vizi di una politica fallimentare e fortemente divisiva, non può che rendersi responsabile con questo passato. È qui che si annida la più grande irresponsabilità: una scelta che, di fatto, normalizza e assolve storicamente la violenza eversiva.

​Oltre l’eredità storica e l’eversione, la destra si distingue per una visione della società basata sulla disparità, dove il servizio pubblico è visto come un peso. La differenza di visione risulta lampante soprattutto se si guarda alla gestione di pilastri fondamentali come la sanità pubblica, la scuola pubblica e il welfare. La destra opera con l’obiettivo di ridurre il welfare universale: i continui tagli al servizio pubblico mirano a indebolire strutture essenziali a favore di istituti e cliniche private.

Tuttavia, non si può risparmiare una critica anche al centrosinistra, che nel passato più recente si è lasciato influenzare pesantemente dalla visione neoliberista della destra. Ciò si è tradotto in una tendenza ai tagli su sanità e scuola e, soprattutto, nell’introduzione di riforme come il Jobs Act (governo Renzi), una legge sul lavoro considerata marcatamente di destra, che ha allontanato il centrosinistra dalla sua tradizionale base operaia, contribuendo a indebolirne la resistenza ai principi di privatizzazione.

​L’avanzata delle destre nazionaliste e identitarie in tutto il mondo, inoltre, sta marcando un pericoloso cambiamento di segno nei confronti della democrazia e della pace globale. Stranamente, con l’affermazione di questi movimenti sovranisti, sono ritornate in auge anche le guerre e i conflitti armati. La politica internazionale sta regredendo verso logiche di scontro tra blocchi e interessi nazionali ciechi. Non si può ignorare la drammatica questione israeliana contro la Palestina, che incarna la logica del nazionalismo esasperato e della negazione dei diritti, rinvigorita a livello globale proprio con la crisi dei valori liberali e democratici.

​Oggi, questa deriva si manifesta non solo con un volto nuovo ma con un linguaggio che suona sinistramente familiare. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, infatti non fa altro che continuare ad alimentare un clima di scontro, pur designandosi paradossalmente come vittima. Il suo odio fomentato non è diretto solo alla sinistra, ma, a mio avviso, mira a delegittimare interi settori della società: gli immigrati e tutte quelle forze democratiche percepite come ostacoli al nazionalismo identitario. A ciò si aggiunge l’utilizzo di un linguaggio del tutto retorico e propagandistico, che spesso si rivela irrealistico, se non addirittura falso, volto più a creare slogan che a descrivere onestamente la realtà. Questo non è “conservatorismo”, e neppure l’idea tanto paventata di una destra moderna neoliberale; è una riedizione pericolosa di intolleranza e divisione, avvolta in una patina di comunicazione assolutamente ingannevole.

​In conclusione, la sfida democratica rimane quella di confrontarsi apertamente con il passato, di smascherare le connivenze e di esigere un’assunzione di responsabilità che la politica tutta e le sue istituzioni non hanno ancora dimostrato. È un imperativo morale: garantire la piena tutela dei valori della Resistenza, dei principi antifascisti e democratici sanciti dalla Costituzione. O l’Italia continuerà a pagare un prezzo altissimo non solo in termini di dignità e verità storica, ma anche di crescita culturale ed emancipazione sociale, e soprattutto, di sviluppo economico.

Antonio LARAIA