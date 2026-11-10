Mangio anch’io? No, tu no Bambina esclusa dalla mensa scolastica

Enzo Jannacci tantissimi anni fa cantava questa canzone: Vengo anch’io? No, tu No. Ma perché? Perché no. Nella canzone si parla di chi viene escluso senza una vera ragione dallo zoo comunale per vedere le bestie feroci, per vedere se al tuo funerale la gente piange davvero, per vedere la gente sparare contro i negri, per andare tutti in Belgio nelle miniere dove i minatori muoiono per lo scoppio del grisù e i cadaveri venir fuori con gli ascensori. Si domandava: Vengo anch’io? La risposta era: No. Ma perché?

Perché no e basta. Tutto questo nella canzone di Jannacci. Una critica alla società dove spesso le persone vengono lasciate fuori dalle questioni che più le riguardano, in modo assurdo e crudele. Mangio anch’io? No, tu no. Non è una canzone. E’ un episodio molto spiacevole che si è verificato davvero in una scuola elementare di Taranto. Siamo nell’anno del Signore 2026 e una bambina di appena nove anni che frequenta la scuola elementare di quella città viene esclusa dalla mensa scolastica.

Davvero? Sì. La bambina è stata costretta ad uscire dalla scuola. Mangio anch’io, chiede la bambina all’insegnante. No, tu no, risponde l’insegnante. Ma perché? Perché tuo papà ha un debito col Comune di 12,00 euro relativo all’anno scolastico precedente. Il papà della bambina si è recato subito a scuola, ha prelevato la bambina e le ha detto: –

Andiamo a casa, mamma ha preparato la pasta al forno che a te piace tanto-. Ma la bambina non voleva la pasta al forno, l’avrebbe mangiata un altro giorno, domenica prossima forse. Voleva restare a scuola e mangiare pasta e patate con le compagne di classe. Wao! Come funzionano le cose in Italia. E’ bastato un debito di appena 12 euro perché ad una bambina venisse negata la mensa scolastica. Come si comportano questi burocrati di fronte ai ricchi che hanno un debito di migliaia di euro col Comune? Se per un piccolo debito il Comune è stato così implacabile, chissà con quanta ferocia si comporteranno davanti ai ricchi, ai potenti.

La fanno sempre franca: Prego si accomodino, la pratica sarà risolta, c’è tempo per pagare. Sono i deboli, i poveri, che soccombano e sono costretti a pagare finanche 12 euro, altrimenti tolgono la mensa scolastica ad una bambina di 9 anni. L’episodio triste e spiacevole di questa bambina mi ha molto colpito e ha ragione da vendere Massimo Gramellini quando scrive che “si rimane strabiliati dinanzi alla dimostrazione di zelo offerta dal Comune di Taranto”. Ma il responsabile del Comune certamente ha una moglie, ha dei figli. Si è fatto l’esame di coscienza? Non se l’ha fatta. I debiti si pagano. D’accordo. Ma erano soltanto 12 euro. E per 12 euro non si esclude una bimba dalla mensa scolastica, che poi è un suo diritto, perché nella sua scuola c’è il tempo pieno e il tempo pieno prevede la mensa scolastica. Capito mi hai, signor burocrate?

Frank Gagliardi