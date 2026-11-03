SENZA VISIONE

Una legge di bilancio che promette sostegno alle famiglie, ma rischia di lasciare irrisolti i problemi più profondi del Paese

Tra pensioni, scuola e caro vita, a pagare sono sempre gli italiani

Una legge di bilancio che promette sostegno alle famiglie, ma rischia di lasciare irrisolti i problemi più profondi del Paese. Pochi interventi strutturali, risorse insufficienti e scelte discutibili: l’Italia avrebbe bisogno di una visione, non di una manovra costruita sull’emergenza.

C’è una distanza sempre più evidente tra la narrazione politica del Governo e la realtà quotidiana di milioni di italiani. La Manovra finanziaria 2027, presentata dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, avrebbe dovuto rappresentare un’occasione importante per rilanciare il Paese, sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e dare risposte concrete a chi da anni affronta una crescente difficoltà economica. E invece, leggendo le misure previste, emerge il quadro di una finanziaria che appare più orientata a gestire le compatibilità di bilancio che a costruire una vera strategia di sviluppo.

Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro, una cifra che, rapportata alle dimensioni e alle necessità dell’economia italiana, appare decisamente contenuta. Il problema, tuttavia, non è soltanto la quantità delle risorse disponibili, ma soprattutto la qualità delle scelte politiche.

PENSIONATI, UN SEGNALE PREOCCUPANTE

Uno degli aspetti maggiormente discutibili riguarda il sistema di rivalutazione delle pensioni. La revisione dei meccanismi di adeguamento all’inflazione rischia di penalizzare proprio quella fascia di cittadini che, dopo una vita di lavoro e contributi, dovrebbe poter contare su una maggiore tutela del proprio reddito.

Non si può chiedere agli anziani di sostenere il peso delle difficoltà finanziarie dello Stato. Le pensioni non sono privilegi, ma il risultato di una vita di sacrifici e versamenti contributivi.

In un Paese nel quale il costo della vita continua a incidere pesantemente sui bilanci familiari, ridurre la protezione del potere d’acquisto significa trasferire una parte del problema sulle spalle dei cittadini più vulnerabili.

LA SCUOLA NON PUÒ ESSERE UNA VOCE DA RIDURRE

Ancora più preoccupante è il capitolo dell’istruzione. I tagli previsti agli organici della scuola pubblica, con una riduzione di migliaia di posti tra docenti e personale ATA, rappresentano una scelta che merita una profonda riflessione.

L’Italia dovrebbe investire nella formazione, nell’innovazione e nella qualità dell’insegnamento. Invece, si rischia di intervenire su un settore che rappresenta uno dei pilastri fondamentali della crescita civile ed economica della nazione.

Come si può parlare di futuro, competitività e nuove generazioni se contemporaneamente si riducono le risorse umane destinate alla formazione?

La scuola non è un costo da comprimere, ma un investimento strategico. E ogni taglio indiscriminato rischia di tradursi in meno opportunità per gli studenti e maggiori difficoltà per le famiglie.

IL TAGLIO DELLE TASSE NON BASTA A NASCONDERE IL CARO VITA

Il Governo rivendica gli interventi fiscali e l’estensione della riduzione dell’aliquota IRPEF al 33% fino a 55.000 euro. Si tratta di un intervento che può produrre benefici, ma che non deve essere presentato come la soluzione ai problemi economici degli italiani.

Il punto è semplice: gli stipendi non crescono con la stessa velocità dei prezzi, il potere d’acquisto rimane sotto pressione e milioni di famiglie continuano a fare i conti con bollette, mutui, affitti, alimentari e spese sanitarie.

Un alleggerimento fiscale, per quanto positivo, non può sostituire una politica economica capace di aumentare stabilmente i salari, favorire l’occupazione e ridurre il peso della pressione fiscale.

Servono misure strutturali, non interventi temporanei destinati a esaurire i propri effetti nel giro di pochi mesi.

SANITÀ E IMPRESE: LE GRANDI QUESTIONI RESTANO APERTE

Anche sul fronte della sanità pubblica le risorse previste appaiono insufficienti rispetto alle dimensioni delle criticità esistenti.

Liste d’attesa interminabili, carenza di personale, difficoltà di accesso alle cure e crescente ricorso alla sanità privata sono problemi che non possono essere affrontati con interventi marginali.

La salute non può diventare un privilegio riservato a chi ha la possibilità di pagare.

Allo stesso tempo, il sistema produttivo italiano avrebbe bisogno di una politica industriale più coraggiosa. Le imprese chiedono stabilità normativa, credito accessibile, incentivi agli investimenti, innovazione e una strategia energetica capace di ridurre i costi di produzione.

Non bastano annunci e agevolazioni frammentarie. Occorre creare le condizioni affinché le aziende possano assumere, investire e competere sui mercati internazionali.

UNA QUESTIONE DI PRIORITÀ POLITICHE

C’è poi una questione più generale che merita di essere posta: quali sono le vere priorità del Governo?

Se si guarda alla distribuzione delle risorse, si scopre che la manovra destina circa 4,5 miliardi alla difesa, mentre gli interventi per la sanità valgono circa 2,4 miliardi. Sono scelte che richiedono una discussione politica seria, soprattutto in un momento nel quale il Paese manifesta bisogni sociali sempre più urgenti.

La sicurezza nazionale è certamente importante, ma non può diventare l’unico parametro attraverso il quale valutare le priorità di una nazione. La sicurezza di un Paese passa anche dalla possibilità per un anziano di curarsi, per un giovane di trovare lavoro, per una famiglia di arrivare dignitosamente alla fine del mese e per uno studente di ricevere un’istruzione di qualità.

L’ITALIA HA BISOGNO DI UNA VISIONE, NON DI UNA FINANZIARIA DI GALLEGGIAMENTO

La sensazione è che questa Manovra 2027 non riesca a imprimere quella svolta che una parte importante dell’elettorato si aspettava.

Non è sufficiente rivendicare la stabilità dei conti pubblici se questa non si traduce in un miglioramento concreto delle condizioni di vita dei cittadini. La prudenza finanziaria è necessaria, ma non può diventare un alibi per rinviare continuamente le riforme.

Il Governo ha ancora la possibilità di intervenire durante l’iter parlamentare, correggere le misure più controverse e restituire alla legge di bilancio una dimensione realmente sociale.

È il momento di dimostrare che governare significa assumersi la responsabilità delle scelte, anche quando sono difficili e non producono consenso immediato.

Gli italiani non chiedono miracoli. Chiedono stipendi dignitosi, pensioni tutelate, ospedali funzionanti, scuole efficienti e opportunità per i giovani.

Sono aspettative elementari, non privilegi.

E una manovra finanziaria dovrebbe partire proprio da qui: dalla vita reale delle persone, non dalle esigenze della comunicazione politica.