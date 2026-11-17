“Atreju? Non ho mai capito se non ci invitano perché siamo piccoli o perché siamo gli unici che direbbero a Giorgia Meloni di spegnere la fiamma“.

Così Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi, a margine di una conferenza stampa a Napoli. “Non ci saremo, ma l’invito che rivolgiamo alla presidente del Consiglio è sempre lo stesso. Anzi, sono due”. “Meloni – spiega – sta compiendo uno sforzo per costruire una destra moderna. È tempo che a questo sforzo seguano scelte chiare: tolga la fiamma dal simbolo del suo partito e dica senza ambiguità che non esistono possibilità di intesa con chi, come Vannacci, sul fascismo non riesce a pronunciare parole definitive. Perché c’è chi la fiamma la conserva nel simbolo e chi, evidentemente, continua ad averla in testa”.