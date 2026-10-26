Maraio: “Dal Congresso della Lega riemerge l’autonomia: un danno. E Fdi e FI non dicono nulla”

Maraio: “Dal Congresso della Lega riemerge l’autonomia: un danno. E Fdi e FI non dicono nulla”

Maraio: “Dal Congresso della Lega riemerge l’autonomia: un danno. E Fdi e FI non dicono nulla”

Maraio: “Dal Congresso della Lega riemerge l’autonomia: un danno. E Fdi e FI non dicono nulla”

Maraio: “Dal Congresso della Lega riemerge l’autonomia: un danno. E Fdi e FI non dicono nulla”

Maraio: “Dal Congresso della Lega riemerge l’autonomia: un danno. E Fdi e FI non dicono nulla”

“Non entro nelle vicende interne di altri partiti, ma il congresso della Lega pone un tema che riguarda tutti: l’autonomia differenziata. Salvini userà la politica estera, riceverà picche, come arma di ricatto nella maggioranza e proverà ad accelerare sull’autonomia”.

Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale Avanti Psi.

“È un danno per il Sud e per la coesione del Paese. Non lo abbiamo denunciato soltanto noi: preoccupazioni e rilievi sono arrivati dai sindacati, dal mondo della Chiesa e da Confindustria“.

“Dov’è finito il patriottismo di Fratelli d’Italia? E quando riuscirà Occhiuto a svegliare Forza Italia dal torpore e dalla distrazione? Perché tacciono?”

“I diritti dei cittadini non possono diventare merce di scambio. Sull’autonomia un danno per il Mezzogiorno, per la coesione territoriale” conclude.