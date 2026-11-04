Maraio: “Dedichiamo questo 4 novembre a loro”

“Questo 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, sia dedicato anche a Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci, i quattro militari italiani che hanno perso la vita in Bosnia mentre erano al servizio della pace.

A loro, e a tutte le donne e gli uomini delle Forze Armate che ogni giorno servono il Paese, vanno la nostra gratitudine e il ricordo di un’Italia intera.

Le parole pronunciate dal presidente Mattarella ci ricordano il senso più profondo di questa giornata: l’unità della Patria, i valori della Costituzione e l’impegno dell’Italia per la pace.

Onorare questi ragazzi e tutte le nostre Forze Armate significa custodire quei valori e farli vivere ogni giorno”.

Lo afferma il segretario del Psi Enzo Maraio in un post su Facebook.