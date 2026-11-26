“C’e una domanda che dovrebbe porsi il centro destra. Gli italiani stanno meglio o stanno peggio di qualche anno fa da quando stanno governando? Stanno peggio: salari diminuiti, redditi in calo, imprese in sofferenza, Non c’è una strategia e neanche una visione per il Paese. Ancora quest’anno questa manovra che prevede tasse e deficit andrà a pesare sulle spalle dei cittadini”.

Lo ha affermato il segretario del Psi Enzo Maraio a La7 intervenendo alla trasmissione Di Martedì condotta da Giovanni Floris.

Parlando del caso De Gennaro, Maraio ha aggiunto: “Il rapporto tra giustizia e politica è una vecchia questione tutta italiana. Noi siamo dalla parte del garantismo. La sentenza passata in giudicato, il terzo grado, è l’unica che può determinare la colpevolezza di una persona. Nel caso De Gennaro viene in evidenza un problema. Quando la giustizia viene maneggiata non con cura ma con strumetalizzazione politica come sta avvenendo da parte della destra, il rischio è che si mettano in discussione addirittura le vite delle persone. Questa destra – ha continuato – è giustizialista un tanto al chilo. E’ garantista con loro stessi e giustizialista con tutto il resto”.