Maraio: Il Psi lavora per riformisti come ‘quarta gamba’

Nei sondaggi il Psi è accreditato all’1%. “Non è tanto, ma è un punto di partenza, comunque io sono convinto che avremo anche più voti”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il segretario del Psi e assessore al Turismo in regione Campania Enzo Maraio che, a proposito di una eventuale alleanza del Psi con il centro sinistra precisa: “Dobbiamo fare un’alleanza nell’area riformista. Stiamo dialogando con Onorato, Tabacci, Magi, con una serie di persone per fare una lista unica di centro che, secondo i risultati delle ultime elezioni, può arrivare tra l’8 e il 10%”.

Come terzo uomo alla guida della coalizione le piacerebbe Roberto Gualtieri, nel ruolo di federatore? “E’ un bel nome”, ha risposto il leader del Psi senza peraltro escludere l’ipotesi di una sua candidatura in caso di primarie nel centrosinistra. Alla domanda se si candiderebbe in caso di primarie ha infatti risposto che “un socialista ci deve essere. Potrei anche candidarmi, vediamo, perché no”. Ha sentito recentemente Elly Schlein? “Si, mi ha chiamato l’altro ieri in vista del voto e per capire il lavoro da fare per organizzare questa ‘quarta gamba’” ha risposto Maraio, confermando di aver sentito anche il leader M5s Giuseppe Conte “qualche giorno prima”.

L’avere un consenso intorno all’1% “serve per crescere ma non per fare il ministro”, ha quindi ragionato il leader Psi in vista di un prossimo eventuale governo targato centrosinistra. Se glielo proponessero, quale dicastero sceglierebbe? “Le deleghe che ho come assessore in Campania sono belle, il Turismo mi piace sempre molto”, ha concluso Maraio.