Maraio: “Lavorare a lista unica riformista ma se non capita nessun dramma”

“Il fermento nell’area che qualcuno definisce centrista, ma che preferisco chiamare modernizzatrice, e riformista, è assolutamente positivo. È la conferma che nel centrosinistra esiste una forte volontà di costruire uno spazio politico capace di rappresentare questi valori e di arricchire l’offerta oggi rappresentata da Pd, Movimento 5 Stelle e Avs”.

Lo dichiara Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI a margine della festa Avanti a Paola, in Calabria.

“I socialisti lavoreranno per unire, lo faremo partendo dal lavoro comune con Alessandro Onorato, con l’auspicio che si possa arrivare a una sola lista capace di rappresentare quest’area. Se dovessero essercene più di una, non sarebbe un dramma. Per noi conta partire dalle cose concrete, dalle proposte e dai programmi, e riconoscere che le comunità politiche devono collaborare senza protagonismi e senza annessioni”

“Guardiamo con rispetto e interesse ai partiti e ai movimenti nati in questi anni e al loro rafforzamento. Ma per noi esiste una condizione irrinunciabile: continuare a vivere come comunità socialista, con la nostra storia e la nostra identità. Non ci hanno sciolto le guerre mondiali, non ci hanno cancellato le stagioni più difficili della storia italiana, non ci ha sciolto Tangentopoli. Nessuno può pensare di annetterci oggi. Siamo disponibili a costruire insieme, non a farci assorbire. L’unità si costruisce tra soggetti che si rispettano, non attraverso la cancellazione delle identità”