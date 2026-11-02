Meloni senza alibi

Le manifestazioni di venerdì hanno tolto gli alibi e chiarito i termini della questione.

Gli italiani sono in difficoltà economiche, vedono i servizi sociali ulteriormente ridotti e i giovani sopratutto hanno sempre piu’ paura del futuro che si prospetta.

Ormai è un onda che cresce, dal sud al nord del paese e che vede agricoltori, autotrasportatori, studenti, operatori scolastici scendere in piazza per esprimere un profondo stato di malessere.

Il tentativo di cavalcare e strumentalizzare questo sentimento popolare diffuso, da parte di gruppi violenti, aveva consentito al governo di concentrare l attenzione sulla repressione della violenza generata a margine di queste manifestazioni, mettendo in secondo piano i motivi che spingevano centinaia di migliaia di italiani a scendere in piazza.

Le manifestazioni di venerdì pero’ sono avvenute senza particolari eccessi, riportando l attenzione sul tema vero.

Il paese è in crisi, il ceto medio annaspa, i fondi per sanità e scuola sono insufficienti, i provvedimenti del governo, tipo bollo auto, sono visti dalla gente come soluzioni tampone in chiave elettorale e non come interventi strutturali che ridiano speranza alle nuove generazioni e al paese in generale.

Ora è il momento che il centrosinistra offra la sua ricetta agli italiani.

Un programma chiaro, non enciclopedico ma il cui segnali di cambiamento siano facilmente percepibili dell’opinione pubblica.

Occorre individuare, non oltre le prossime settimane, alcune, poche, parole d ordine su cui impostare l ormai prossima campagna elettorale.

Non vinceremo se la imposteremo su un referendum sulla meloni, si o no.

Ma se a quel popolo che scende in questi giorni in piazza diamo una prospettiva credibile, e un ipotesi di paese diverso rispetto all attuale.

Nino Oddo

Vice segretario nazionale Psi