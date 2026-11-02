Midterm USA, l’unica certezza è che non finiranno bene

Bannon ha “sobriamente” dichiarato che se l’esito delle elezioni sarà negativo per Trump e i repubblicani, esploderà il malcontento latente nel partito fra conservatori e trumpiani, come lui, in uno scontro che potrebbe “costringere” Trump a dichiarare l’Insurrection Act, sospendere la Costituzione e schierare le forze di polizia e probabilmente i Marines per le strade. Questa, della guerra all’interno del partito repubblicano, è l’ultima versione delle teorie complottistiche che “costringerebbero” Trump a fare un colpo di stato o un colpo di mano a seconda di quale delle teorie dovesse essere quella giusta. Fino a ieri le informazioni riguardavano le azioni possibili o probabili che Trump potesse attuare per impedire il voto o boicottare e sovvertire l’esito di un voto popolare favorevole ai democratici. Sono mesi che ci prova.

Trump ha giurato: di sovvertire l’ordine costituzionale

Da mesi il comitato d’affari di Trump prova a eliminare dalle liste o dalla possibilità di votare persone che per la loro provenienza sociale, economica o razziale potrebbero non votare repubblicano. Una specie di “pulizia etnica elettorale”. I repubblicani hanno intimidito gli stati e i funzionari elettorali per far consegnare al governo federale le liste degli elettori, e comunicato la richiesta perentoria agli stati di adottare norme che rendano più difficile il voto. I giudici a tutti i livelli hanno più volte respinto queste richieste. Se questo non sarà servito a ripulire le liste, il 3 di ottobre Trump potrebbe schierare l’ICE a “difesa” dei seggi, far controllare i documenti di chi va a votare ed escludere, arbitrariamente, elettori su base razziale o economica. Non sarebbe un’operazione colossale, in quanto a determinare la vittoria o la sconfitta per entrambe le parti saranno al massimo 600 seggi, ampiamente controllabili con pochi uomini. L’ulteriore escalation sarebbe la manipolazione dell’esito del voto. Ispettori elettorali disonesti, in passato quasi sempre repubblicani, si potrebbero rifiutare di certificare i risultati elettorali che provengono dagli scrutini dei seggi , se sfavorevoli ai repubblicani, soprattutto negli stati in bilico. La manipolazione delle regole per la certificazione degli esiti elettorali è già avvenuta con almeno 30 funzionari coinvolti in Arizona, Colorado, Georgia, Michigan, Nuovo Messico e Pennsylvania. Se questo non bastasse a sovvertire l’esito del voto a favore dei repubblicani, questi potrebbero utilizzare lo strumento costituzionale del “temporeggiamento”. Semplicemente, se gli stati non inviano i risultati elettorali o ne inviano di manipolati, il Presidente della Camera, il repubblicano Johnson, potrebbe dichiarare di non essere in grado di proclamare i nuovi eletti entro il 3 gennaio e quindi spetterebbe alla precedente Camera, a maggioranza repubblicana, eleggere un nuovo presidente che avrebbe il potere di nominare nuovi componenti della Camera di suo gradimento. Qualora Trump e i repubblicani, nonostante tutti questi condizionamenti, non riuscissero ad alterare gli esiti delle elezioni , potrebbero, denunciando frodi elettorali su vasta scala , “dichiarare che i risultati non possono essere certificati”. A quel punto, se l’attuale responsabile elettorale, Kevin McCumber, volesse certificare gli eletti, che gli pervengono dai singoli stati, è plausibile che Trump chieda allo speaker della Camera, il repubblicano Johnson, di licenziarlo per nominare un funzionario compiacente e certificare come “dichiarati eletti candidati repubblicani che in realtà non hanno vinto le elezioni”. Non sarebbe un colpo di stato militare ma un colpo di mano: è con le mani che si scrivono i risultati.

Il trumpismo non se ne può andare all’opposizione

Trump non accetterà alcun esito che non sia la conferma degli attuali assetti politici. Anche la sola Camera in mano ai democratici metterebbe sé e il clan familiare in grave pericolo per le possibili investigazioni e inchieste sulla corruzione e le transazioni finanziarie che sono passate sui conti correnti del gruppo. Ma soprattutto non possono permetterselo i gruppi e le lobby che ne tengono i fili. Il trumpismo è un progetto politico, economico e razziale pensato da tempo. Viene dalla doppia presidenza di Obama, passa dalla Corte Suprema, che teme un ulteriore avanzamento in chiave progressista della società americana, e porta avanti un progetto conservatore che contrasta anche con il mutamento razziale della nazione. Non lo vuole la lobby dell’hi-tech che teme l’antitrust, le tasse e le normative di controllo su tutto il settore dell’Intelligenza Artificiale . Musk, Zuckerberg. Bezos, Thiel e Karp (Palantir) , Sam Altman (OpenAI) e centinaia di altri oligarchi del settore hi-tech sono passati generalmente da posizioni filo-democratiche a Trump, giovando, in questi anni, delle politiche espansive, senza controlli e con poche tasse, della loro attività. Non può permetterselo Larry Ellison che, pur minacciato dai democratici di attivare l’antitrust, si è scoperto per 87 miliardi di dollari per acquistare la Warner Bros. Discovery e fare una fusione con Paramount. Non può permetterselo Elon Musk, che ha trasferito in Texas, considerato inespugnabile dai democratici, gran parte delle sue attività. Non se lo può permettere la lobby sionista, la più importante, per il livello di intrusione e di condizionamento che ha raggiunto con Trump, nelle istituzioni americane. Quella sionista è l’unica che non ha necessità di prendere un appuntamento con Trump, i suoi uomini lo tengono a portata di mano tutti i giorni dentro lo Studio Ovale. Le implicazioni dell’influenza di questa lobby sulle decisioni di Trump sono diventate prioritarie nel dibattito elettorale, ora anche dentro il partito repubblicano, e nel mondo MAGA. Il coinvolgimento militare diretto degli Stati Uniti in Medio Oriente era stato richiesto da tutti i primi ministri di Israele negli ultimi 25 anni, ma nessun presidente USA aveva acconsentito ad intervenire su indicazioni e informazioni dei servizi militari e di intelligence. Con la pressione di questa lobby, Trump ha fatto entrare in guerra gli USA, impreparati militarmente, contro le indicazioni di quasi tutti i comandi militari e dei centri studi strategici, come l’Eisenhower Media Network, ben sapendo delle ripercussioni a livello planetario sull’economia. Trump ha provato anche ad uscire dalla guerra, con la firma del Memorandum di Intesa di giugno, con l’Iran ma le lobby sioniste/neocon in 10 giorni hanno fatto saltare tutto e costringono Trump a riprendere periodicamente la guerra. Così come più volte Trump ha provato a chiudere la guerra fra Russia e Ucraina, compreso un mese fa con l’accordo sul gasolio, ma i gruppi di potere neocon-euroatlantici hanno sabotato qualsiasi ipotesi di accordo. Ritengo impossibile e poco realistico che tutti questi interessi, e gruppi di pressione, permettano che la Camera, o il Senato, o entrambe, finiscano nelle mani dei democratici ora, che la contrarietà verso Israele e gli oligarchi del mondo hi-tech, nel suo elettorato , è arrivata all’82%. Trump non se ne andrà, ma soprattutto non se ne andranno i gruppi e le lobby che si riconoscono nel trumpismo a meno che non ci pensino i democratici, a rimetterli in gioco, che sono inaffidabili, incoerenti e corruttibili almeno quanto i repubblicani.

Fulvio Rapanà