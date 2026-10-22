MISURE SPOT

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge di sostegno all'autotrasporto, agricoltura e pesca. Maraio: "

In oltre quattro anni il governo non ha fatto altro che inseguire l’emergenza. Nessuna programmazione, nessuna gestione spalmata nel tempo, nessun obiettivo chiaro. Solo contingenza e governo dell’oggi, senza una visione che sappia andare oltre. Una governance a colpi di decreto a favore di telecamera o in grado di suggerire qualche bel titolo di giornale.

Fino a ieri erano le proteste di piazza a cui il governo ha risposto con l’ennesimo e inutile decreto sicurezza. Il nono; inefficace come i precedenti otto. Oggi è la volta del decreto sugli autotrasportatori. Dopo aver per settimane ignorato le proteste Meloni e company non hanno più potuto far finta di nulla. E da qui il via al decreto. “Un disastro” commenta il segretario del Psi Enzo Maraio.

“Ristori, sospensioni, rinvii. Il decreto Meloni è un disastro. Si continua a governare per slogan, inseguendo le emergenze senza mai affrontare i problemi strutturali”. Lo dichiara Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI.

“Gli autotrasportatori, gli agricoltori e i pescatori – aggiunge – hanno bisogno di certezze, non di provvedimenti tampone. Il Governo interviene quando il Paese si blocca, ma non offre soluzioni durature. Non basta rinviare le scadenze per risolvere una crisi. Servono interventi seri sui costi dei carburanti e sulla sostenibilità delle imprese”.