Morti sul lavoro, è ancora strage. UIL: “riaprire il tavolo di confronto al Ministero del Lavoro”

Ieri è stata l’ennesima giornata di tragedie sul lavoro. Nel pomeriggio la notizia che Abourabil Ayoub, operaio 31enne che stava lavorando nel cantiere della nuova stazione Foster per l’alta velocità di Firenze, è morto in un incidente: è stato colpito da una grossa trave metallica mentre era all’interno di un rimorchio. I sindacati Cisl, a cui era iscritto, sottolineano che era esperto, aveva lavorato anche in altri cantieri di grandi opere e conosceva le norme di sicurezza. In mattinata aveva perso la vita al porto industriale di Cagliari Carlo Spiga, 61 anni, autotrasportatore di Monastir. E in Abruzzo il ventunenne Andrea Di Risio, studente che lavorava come stagionale, è morto nella cantina sociale San Panfilo di Scerni, nel Chietino.

“Non è ancora terminata la giornata di oggi e già contiamo 3 morti e 6 feriti sul lavoro”. È quanto ha dichiarato la segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese ieri pomeriggio. “Età diverse, tragedie comuni, famiglie distrutte, comunità incredule e sgomente. Prevenzione, formazione, controlli e legalità: questa catena fondamentale per proteggere la vita delle persone, nel nostro Paese, non funziona”.

“Non possiamo continuare a conteggiare morti e feriti sul lavoro senza una profonda riflessione e, soprattutto, senza azioni concrete. In tal senso, serve riaprire il tavolo di confronto al Ministero del Lavoro, coinvolgendo anche la Conferenza delle Regioni, per coordinare controlli e attività di prevenzione. Bisogna aumentare le ispezioni e quindi anche gli ispettori. Occorre lavorare sulla formazione di qualità e impedire quella fasulla o comprata. È altrettanto necessaria – ha aggiunto Veronese – l’istituzione sia di una Procura Speciale con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza, sia il reato di omicidio sul lavoro. Chi antepone il profitto alla vita di lavoratrici e lavoratori, chi manomette o fa manomettere strumenti di protezione, non può cavarsela con 2 anni (o al massimo 3) e la condizionale. Muoversi in questa direzione – ha concluso Veronese – permetterebbe di fare davvero giustizia per le famiglie che perdono un congiunto e potrebbe essere anche un efficace deterrente”.