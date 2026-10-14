Nasce Digital Web Serie: il cinema d’azienda incontra i nuovi linguaggi della comunicazione digitale

Digital Identity presenta “IL METODO”, la prima produzione di un progetto che porta la qualità cinematografica nel mondo dei social media

Digital Identity presenta “IL METODO”, la prima produzione di un progetto che porta la qualità cinematografica nel mondo dei social media, tra storytelling, brand e innovazione

Digital Identity presenta Digital Web Serie, un nuovo progetto audiovisivo che unisce cinema d’azienda, comunicazione e linguaggi digitali, esplorando nuove modalità di racconto pensate per il web e i social media.

A inaugurare il progetto è “IL METODO”, una commedia in formato verticale che, attraverso personaggi e situazioni ispirate al mondo della comunicazione, racconta cosa può accadere quando idee e strategie vengono affidate alle persone sbagliate.

In un panorama digitale che vede la crescente diffusione dei microdrama, le serie brevi in formato verticale che stanno conquistando piattaforme come TikTok, Digital Identity sceglie di percorrere una strada precisa: non inseguire la produzione di massa, ma investire nella qualità delle storie, nella cura dei dettagli e nel valore della realizzazione cinematografica.

L’obiettivo è dimostrare come i nuovi formati del web possano diventare strumenti di comunicazione evoluti, capaci non soltanto di intrattenere, ma anche di valorizzare l’identità delle aziende e rafforzare il rapporto tra brand e pubblico.

«Oggi un brand non può limitarsi a essere presente sui social: deve saper comunicare il proprio valore attraverso contenuti riconoscibili, curati e capaci di lasciare il segno», dichiara Helene Pacitto, CEO di Digital Identity. «Il mondo digitale cambia continuamente e le aziende devono evolvere insieme ai linguaggi e alle abitudini del pubblico. Ma innovare non significa rinunciare alla qualità, anzi. Crediamo che anche i formati più immediati del web meritino la stessa attenzione che si dedica a una produzione cinematografica. Per questo è fondamentale affidarsi a professionisti competenti, capaci di unire strategia, creatività e visione. Metodo per la strategia, visione per la creatività, direzione per la comunicazione: è questa la filosofia che guida il nostro lavoro e che abbiamo voluto portare anche in Digital Web Serie».

Con Digital Web Serie, Digital Identity amplia il proprio percorso nella produzione audiovisiva, mettendo in relazione le tre anime della società — Brand & Communication, Digital & Social e Corporate Cinema — attraverso un progetto che guarda al futuro della narrazione digitale.

Una visione che mette il linguaggio del cinema al servizio della comunicazione contemporanea, con l’ambizione di offrire alle imprese nuove opportunità per raccontarsi, distinguersi e crescere. https://www.instagram.com/digitalwebserie/