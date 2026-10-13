Nelle Marche il primo Forum nazionale sull’indipendenza finanziaria al femminile

Il 40% delle donne italiane ha subito violenza economica. Nelle Marche arriva il primo Forum nazionale sull’indipendenza finanziaria al femminile. Tra gli ospiti, Elsa Fornero.

Si terrà il 16 ottobre, a partire dalle ore 17:00, a Civitanova Marche.

Avere un conto in banca, amministrare consapevolmente il proprio denaro e prendere decisioni informate a riguardo: l’indipendenza economica è una condizione fondamentale per la libertà e l’emancipazione delle donne. La Commissione Europea ha elevato questa componente indispensabile della vita personale al rango di diritto di cittadinanza continentale oltre a definirla una conoscenza ” essenziale per la vita”. Tuttavia, come registra Edufin Index 2025, le donne italiane riportano in media 5 punti in meno degli uomini nelle competenze finanziarie. Nella Penisola, solo il 58% delle donne possiede un conto corrente personale. Secondo l’Istat, il 40% della platea femminile in Italia è stata vittima di violenza economica, eppure solo una minima parte la riconosce come tale e, ancor meno, la denuncia. Il 13,6 per cento delle donne che vive con un partner dichiara di non considerarsi economicamente indipendente. Praticamente una su otto. La percezione di dipendenza si accompagna a livelli elevati di vulnerabilità: il 24,3 per cento delle interpellate dall’Istituto di Statistica non partecipa alle decisioni economiche familiari e il 42,4 per cento riferisce di subire forme di violenza sorte direttamente dallo squilibrio finanziario. Un quadro preoccupante al centro del primo Forum nazionale sull’indipendenza economica e finanziaria al femminile promosso da Banco Marchigiano, in programma il prossimo 16 ottobre presso la sala conferenze dell’istituto di credito a Civitanova Marche in vicolo Nettuno 29 ed organizzato da INHUB, associazione nata per accompagnare le imprese verso modelli organizzativi più inclusivi. “Promuovere la cultura e l’educazione finanziaria – ha spiegato Massimo Tombolini, Direttore Generale Banco Marchigiano- non è un servizio in più: è una cosa che sentiamo di dover fare. Con questo Forum vogliamo dare un aiuto concreto: strumenti per orientarsi e per decidere con consapevolezza, per ridurre il divario di genere. L’autonomia economica non è solo una scelta personale: è ciò che permette a una donna di essere libera, di vedere riconosciuta la propria dignità e di avere le stesse opportunità degli altri”. La giornata, all’insegna dell’approfondimento, inizierà con un sondaggio live interattivo sul tema, per proseguire con il racconto di tre donne: Sara, Giada e Gina e del loro rapporto con la gestione del denaro e degli investimenti, fino all’erogazione di pillole informative di sensibilizzazione a cura di Monica Rivelli, responsabile sviluppo progetti FeduF Fondazione per l’Educazione finanziaria e al Risparmio, per poi chiudere con la tavola rotonda, moderata dalla giornalista ed avvocata Ester Viola, alla quale prenderanno parte ospiti illustri quali: Elsa Fornero, già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Massimiliano Colombi, Direttore Scientifico Fondazione B.live ETS, Giulia Bettin, Professoressa di Economia Politica Facoltà di Economia UNIVPM, Roberta Famà, Chief ESG, Brand e Rapporti Istituzionali Cassa Centrale Banca, Elisa Giusti, Responsabile Servizio antiviolenza Il Faro. Le conclusioni saranno affidate al DG Massimo Tombolini.