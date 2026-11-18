Si è svolto ieri sera a Nocera Inferiore un incontro conviviale con la base del Partito Socialista cittadino

Si è svolto ieri sera a Nocera Inferiore un incontro conviviale con la base del Partito Socialista cittadino. Erano presenti il segretario nazionale Enzo Maraio, il segretario provinciale Silvano Del Duca e il consigliere regionale Andrea Volpe.

Il segretario nazionale, a nome dei dirigenti presenti, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro del gruppo nocerino. Il gruppo cresce e si consolida, è un ambiente sano e partecipato e rappresenta oggi una presenza politica e partitica significativa sul territorio.

Nel corso della serata sono state definite le linee programmatiche e operative in vista delle elezioni amministrative della primavera 2027. L’obiettivo è un risultato importante, che renda il PSI uno dei principali protagonisti della scena politica di Nocera e dell’Agro nocerino-sarnese.

L’incontro è stato anche l’occasione per ribadire con chiarezza la collocazione del partito. Lo hanno fatto anche i dirigenti nazionali, provinciali e regionali presenti. Il perimetro politico dei socialisti è quello del centrosinistra, oggi riconosciuto nella coalizione del campo largo. In questo quadro, il PSI lavorerà con pieno impegno per la riconferma dell’amministrazione guidata dal sindaco Paolo De Maio, insieme alle liste e ai partiti della coalizione. È una scelta in continuità con quanto già espresso dalla sezione cittadina AVANTI PSI Nocera.

Nella stessa serata è stata formalizzata la nomina di Ferdinando Padovano a delegato provinciale alla Cultura del partito. A lui vanno gli auguri di buon lavoro della segreteria provinciale.

«Quella di ieri sera è stata una bella pagina di partecipazione e di politica», dichiara il segretario provinciale Silvano Del Duca. «Nocera dimostra che il socialismo ha radici vive e un futuro concreto. Siamo pronti a dare il nostro contributo, con coerenza e determinazione, per continuare a far crescere la città nel solco del centrosinistra.»