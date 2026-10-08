Non sono macchine

Sinner e Alcaraz hanno mostrato il volto umano di uno sport che pareva averli trasformati in macchine. Macchine da spettacolo, da risultato, da copertina e, qualcuno più maliziosamente, anche da soldi.

Basta pensare a Jannik. Questo suo fermarsi, stare lontano dall’arena, non giocare, non esibirsi, a spanne gli costerà qualcosa come 20 milioni di dollari. Non perché qualcuno glieli chieda indietro, naturalmente, ma perché nessuno paga un campione quando non scende in campo. Eppure, di fronte a questa assenza, qualcosa si è mosso. Gli spettatori scalpitano, non sentono ragioni e, con una protesta silenziosa, cominciano ad allontanarsi dagli stadi e dai circuiti televisivi. Perché manca l’eroe del torneo, l’uomo da battere, quello attorno al quale costruire l’attesa.

È una storia vecchia, in fondo. Risale ai tempi antichi, quando al momento del duello finale il pubblico aspettava trepidante di vedere il campione entrare nell’arena. Sono cambiate le divise, le racchette, gli stadi e soprattutto i milioni che girano intorno allo spettacolo, ma non è cambiata la voglia di vedere il protagonista.

Oggi, però, intorno a quel protagonista è stata costruita una macchina enorme. Sponsor, televisioni, organizzatori, diritti, biglietti, pubblicità, scommesse: un’economia parallela che non può semplicemente fermarsi perché un ragazzo decide, o ha bisogno, di fermarsi. E così, mentre Sinner è lontano dai campi, c’è già chi scommette sulla prossima stagione e lo immagina nuovamente trionfante all’Australian Open. È questa la contraddizione dello sport moderno: abbiamo trasformato gli atleti in uomini-macchina e poi ci sorprendiamo quando scopriamo che non lo sono. Pretendiamo continuità, disponibilità, vittorie. Vogliamo il campione sempre pronto, sempre in forma, sempre sorridente davanti a una telecamera e sempre capace di rispondere alle aspettative di milioni di persone. Ma un corpo non è un calendario.

E una testa non è una macchina organizzativa. Forse dovremmo imparare anche a non avere sempre fretta. Fretta di sapere quando tornerà, fretta di rivederlo vincere, fretta di riempire quel vuoto che la sua assenza lascia nel tabellone e nello spettacolo. Abbiamo trasformato lo sport in una corsa continua, dove ogni pausa sembra un errore e ogni rinuncia quasi un tradimento verso chi paga un biglietto o accende la televisione.

Ma non dovrebbe essere così. La grandezza di un atleta non si misura soltanto dalle partite che gioca, dai trofei che solleva o dai milioni che produce. Si misura anche dalla capacità di capire quando è il momento di fermarsi. E forse, paradossalmente, è proprio quando il campione si sottrae alla macchina dello spettacolo che torna a essere ciò che avevamo dimenticato fosse: un uomo. Uno di noi, soltanto infinitamente più bravo a fare quello che ama. Anche il pubblico dovrebbe ricordarsene. Perché applaudire un campione significa anche accettare che possa perdere, sbagliare, stancarsi, avere paura, scegliere di non giocare.

Altrimenti rischiamo di consumare proprio ciò che diciamo di amare: l’uomo dentro l’atleta. E allora quel vuoto lasciato da Sinner non dovrebbe essere soltanto un problema di biglietti, diritti televisivi o sponsor.

Dovrebbe ricordarci che lo sport vive di emozioni. E le emozioni, per fortuna, non si possono mettere sotto contratto. Un campione non è una macchina da esibire. È un uomo che, proprio perché può fermarsi, quando torna a vincere ci fa battere ancora più forte il cuore.