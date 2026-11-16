I redditi reali delle famiglie italiane registrano la flessione più forte tra le economie del G7. Nel secondo trimestre del 2026 il reddito reale pro capite è diminuito dell’1%, dopo essere cresciuto dello 0,4% nei primi tre mesi dell’anno. A pesare sono stati l’inflazione, arrivata all’1,4%, e la riduzione delle prestazioni sociali nette.

È quanto emerge dall’ultimo rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), pubblicato oggi. Il dato italiano evidenzia una distanza tra l’andamento dell’economia e quello delle condizioni economiche delle famiglie: nello stesso trimestre il Pil reale pro capite è infatti cresciuto dello 0,2%. In altre parole, l’attività economica continua a espandersi, ma le risorse reali a disposizione dei cittadini diminuiscono.

La situazione italiana è più negativa rispetto a quella degli altri principali Paesi industrializzati. Nel secondo trimestre il reddito reale pro capite delle famiglie è sceso dello 0,6% in Francia e dello 0,1% negli Stati Uniti. Hanno invece registrato una crescita Canada (+1,5%), Regno Unito (+1%) e Germania (+0,1%).

Nel complesso dei Paesi Ocse, il reddito reale pro capite delle famiglie è diminuito dello 0,1%, interrompendo diversi trimestri di crescita moderata. Il Pil reale pro capite è invece aumentato dello 0,6%, dopo il +0,4% del primo trimestre. Tra i 20 Paesi per i quali sono disponibili i dati, 12 hanno registrato un aumento dei redditi reali e 8 una contrazione. Tra le altre economie dell’Organizzazione, la Polonia ha segnato la crescita più consistente (+2,5%), mentre il Cile ha registrato la flessione più marcata (-3,5%), seguito dalla Finlandia (-2%). I dati mostrano come la crescita del Pil non si traduca automaticamente in un miglioramento del benessere economico delle famiglie. Un divario particolarmente evidente in Italia, dove alla crescita, seppur contenuta, della produzione economica si accompagna una contrazione delle risorse reali disponibili.

I dati Ocse sull’andamento dei redditi confermano come il processo di erosione dell’inflazione, nel secondo trimestre del 2026, abbia raggiunto livelli di guardia, perché l’aumento nominale dei salari viene superato in molti Paesi dall’incremento dei prezzi al consumo.