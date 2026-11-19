Oggi, giovedì 19 novembre alle ore 19.30, alla Fabbrica del Vapore di Milano (Via Giulio Cesare Procaccini, 4) RE NUDO, la realtà di riferimento per la cultura alternativa al mainstream, presenta INDIA – SULLE TRACCE DEI BEATLES, il secondo itinerario di RE NUDO MAGICAL MYSTERY TOURS, il nuovo progetto in collaborazione con il tour operator KKM Group e ITA Airways alla scoperta delle geografie della controcultura.

I RE NUDO MAGICAL MYSTERY TOURS sono pensati come una collezione di itinerari alla scoperta dei luoghi e degli eventi che hanno contribuito a cambiare la storia della società contemporanea e nei quali la musica è stata, allo stesso tempo, motore e simbolo del cambiamento. Accompagnati da storyteller e profondi conoscitori dei temi affrontati, i partecipanti potranno immergersi nelle atmosfere e nei contesti che hanno fatto da sfondo a eventi memorabili, approfondendone la storia e riscoprirne i protagonisti attraverso la lettura di testi negli spazi in cui sono stati scritti, l’ascolto di canzoni nei luoghi che le hanno ispirate e l’osservazione di fotografie nei quartieri in cui sono state scattate. Il viaggio si trasforma così in un’esperienza culturale immersiva, in cui musica, immagini e memoria si incontrano per costruire una narrazione coinvolgente e partecipativa.

«Vogliamo restituire al viaggio il suo significato più antico e, forse, più rivoluzionario: la scoperta. Non solo di luoghi, ma delle idee, delle persone e delle storie che li hanno resi ciò che sono, senza nostalgia, senza mitizzazioni, ma con il desiderio di comprendere perché quelle esperienze hanno lasciato un’eredità ancora così potente. Viviamo in un tempo in cui la memoria è spesso sacrificata alla velocità dell’informazione. Per questo sentiamo ancora più forte la responsabilità di costruire un progetto che riporti le persone dove le storie sono realmente accadute».

Luca Pollini (patron del Festival e direttore di Re Nudo)

Dopo il primo itinerario “Woodstock: quando il mondo si fermò ad ascoltare”, il secondo è “India – Sulle tracce dei Beatles” e porta i viaggiatori da Bombay a Rishikesh, fino all’ashram del Maharishi Mahesh Yogi: un viaggio sulle tracce dei Fab Four nel momento in cui, all’apice del successo, decisero di fermarsi, meditare e cercare altrove nuove risposte. Da quell’esperienza tornarono con una straordinaria quantità di nuove canzoni e, forse, con una consapevolezza sempre più nitida delle proprie diverse direzioni artistiche e private.

Il percorso comincia a Bombay, dove George Harrison approfondisce il proprio interesse per la musica indiana: l’incontro con le sonorità, gli strumenti e le tradizioni musicali locali contribuisce ad ampliare il suo orizzonte artistico e ad aprire nuove prospettive sul modo di concepire la musica.

Da Bombay si prosegue verso nord, fino a Rishikesh, sulle rive del Gange e alle pendici dell’Himalaya. Lontani dai ritmi frenetici dell’industria musicale, i Beatles seguono gli insegnamenti del Maharishi Mahesh Yogi: meditano, passeggiano e compongono. Quello che avrebbe dovuto essere soprattutto un percorso di ricerca interiore si trasforma anche in un momento di straordinaria felicità creativa.

Il viaggio si colloca inoltre in un momento storico particolare. Mentre i Beatles cercano il silenzio e la dimensione interiore sulle rive del Gange, in Occidente una generazione di giovani scende nelle piazze, occupa le università e trasforma la protesta in una forma di partecipazione politica e sociale. Due modi diversi di interrogarsi sul presente e sul futuro, entrambi espressione di un’epoca attraversata da profondi cambiamenti.

«Siamo stati tra i pionieri delle “travel experience” in Italia e abbiamo scelto di sposare la visione di Re Nudo perché crediamo che la nuova frontiera sia rappresentata da proposte sempre più verticali, in grado di aggregare le persone attorno a passioni e interessi condivisi. Per noi, significa adottare un metodo preciso nella costruzione degli itinerari: progettare ogni dettaglio con cura e scegliere opzioni che permettano di restituire l’atmosfera autentica dei luoghi, garantendo un contatto diretto con la destinazione. L’opposto della standardizzazione dei servizi che caratterizza una buona parte dell’offerta turistica contemporanea».

Andrea Cani (CEO di KKM Group)

«Che tipo di viaggi sono? Facciamo un po’ fatica a definirli. Sono viaggi culturali, certo, ma non solo. Sono esperienziali, ma ormai “viaggio esperienziale” è un’etichetta che si mette praticamente ovunque. Per noi il punto non è tanto il “dove”, perché oggi nel mondo si può andare più o meno ovunque. Quello che vogliamo cambiare è il “come”».

Valentina Rubbi (cultural tourism expert e contributor di Re Nudo)

Per Re Nudo e i suoi lettori, infatti, i Magical Mystery Tours rappresentano l’evoluzione naturale di un percorso iniziato oltre cinquant’anni fa: dopo aver raccontato quei mondi attraverso la rivista, i libri e il festival, oggi Re Nudo e KKM invitano a scoprirli e viverli in prima persona, trasformando la narrazione in un’esperienza diretta.

CESARE MASSELLI

IMMAGINE CONCESSA DALL’UFFICIO STAMPA PAROLE&DINTORNI