Oleum Campania, foto e video per raccontare l’olio campano

Raccontare l’olio extravergine campano attraverso immagini e video, entrando nei frantoi, incontrando i produttori e mostrando paesaggi, lavorazioni e tradizioni legate all’olivicoltura. È l’obiettivo di “Oleum Campania – le vie dell’Olio in Campania”, il contest foto-video promosso dall’Associazione Università dei Sapori.

L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio olivicolo della Campania e, in particolare, il legame tra l’olio EVO, i territori di produzione e le persone che lavorano lungo la filiera. Al centro anche l’oleoturismo, con la possibilità di raccontare l’esperienza della visita ai frantoi e alle aziende olivicole regionali.

Il concorso prevede due sezioni, fotografia e video. Per la fotografia sarà possibile proporre immagini dedicate al paesaggio e all’esperienza oleoturistica oppure concentrarsi sui dettagli della filiera e del prodotto. Per i video, invece, sono previste due formule: un reel di 60 secondi o un reportage della durata di tre minuti.

Il contest è realizzato in collaborazione con Regione Campania, Fondazione Film Commission e Foto Diego Academy e nasce con l’intento di dare visibilità non soltanto all’olio, ma anche ai paesaggi, alle aziende e alle professionalità che caratterizzano l’olivicoltura campana.

La partecipazione è gratuita. Per i vincitori sono previsti premi in denaro, oltre alla possibilità di partecipare a eventi organizzati con i partner dell’iniziativa.

Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 10 ottobre. Tutte le informazioni e le modalità per partecipare sono disponibili sul sito Unisapori.com