ORA UN PROGETTO RIFORMISTA

Maraio (Avanti Psi): “Socialisti e civici insieme per allargare e costruire un progetto riformista nel centrosinistra”

Maraio (Avanti Psi): “Socialisti e civici insieme per allargare e costruire un progetto riformista nel centrosinistra”

“Socialisti e civici insieme per rafforzare il centrosinistra e contribuire alla costruzione di uno spazio riformista, aperto e plurale. Un’operazione politica che serve all’intero campo progressista e che rappresenta un primo passo verso l’organizzazione di un’area più vasta, capace di mettere insieme culture, esperienze e sensibilità diverse”. Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi, a margine di un evento a Nola, rispondendo a chi chiede della nascita della componente al Senato.

“Vogliamo partire dalle cose concrete, dai problemi delle persone e dalle proposte: un piano per la casa, sostegno alle startup e ai giovani, misure per le partite IVA e per il lavoro autonomo. La politica – spiega – deve tornare a parlare di soluzioni, non soltanto di alleanze e formule”.

“Il nostro obiettivo è costruire, non dividere. Senza personalismi, senza annessioni e senza inutili scontri tra persone. Non ci interessano le leadership imposte o le competizioni per occupare uno spazio politico. Ci interessa costruire un progetto comune, nel quale ciascuno porti il proprio contributo, mantenendo la propria identità. Questo è un primo passo, non un punto di arrivo” aggiunge.

“A chi chiede del nome ‘nuovo psi’ spiega “ad essere nuovi siamo nuovi ma non mi innamoro del nuovismo e non è il nostro nome. Noi siamo Avanti Psi, e’ quello il progetto” conclude.

IL COMUNICATO STAMPA

Maraio (Avanti Psi) e Onorato (Progetto Civico): “In campo progressista piu forti I civici e cultura socialista”

“Avevamo rivolto un appello a tutte le forze del centrosinistra contro una norma palesemente incostituzionale, creata ad arte per impedire che ci presentassimo alle prossime elezioni. Abbiamo trovato sensibilità e attenzione da parte di tutti, ma Giuseppe Conte ha dato una risposta concreta, consentendo, attraverso la disponibilità del Movimento 5 Stelle e del senatore Luigi Nave, di avviare il percorso per la nascita della componente Avanti PSI al Senato, che sarà formalizzata insieme a Progetto Civico Italia”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi, e Alessandro Onorato, fondatore di Progetto Civico Italia.

“Ora potremo – aggiungono – competere con regole ‘quasi’ uguali per tutti, raccogliendo oltre 95.000 firme. Un obiettivo impegnativo, che sicuramente raggiungeremo”.

“Il nostro percorso non cambia. Anzi, continueremo a lavorare con ancora più forza per portare in dote al centrosinistra, al campo progressista, la politica del fare degli amministratori, la cultura riformista, socialista, liberale e popolare.

I nostri movimenti lavoreranno insieme per arricchire il campo progressista e costruire uno spazio politico aperto, plurale, fondato sulle idee, senza protagonismi e senza annessioni” concludono.