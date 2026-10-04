Orgoglio e pari dignità

Federati, non annessi!

Ringrazio il nostro Segretario Enzo Maraio, per aver puntualizzato con fermezza (in risposta al senatore Matteo Renzi), secondo il principio della “pari dignità” che da sempre proponiamo, “l’indisponibilità di Avanti PSI alla “annessione”, ma la piena e coerente disponibilità alla “costruzione” (purtroppo bisogna usare questo termine, visto che siamo ancora agli albori; ci sarebbe piaciuto usarne un altro!), di un CENTROSINISTRA RIFORMISTA, RADICALE, CIVICO, EUROPEISTA, AMBIENTALISTA, per una SINISTRA PLURALISTA E MODERNA, dove il PD (il Partito più rappresentativo) faccia da “collante”, da PRIMUS INTER PARES.

Enzo Maraio, ancora una volta, ha dato prova di responsabilità e di coscienza del proprio ruolo alla guida del nostro Partito, seguendo alla lettera la lezione del nostro amato e compianto Presidente Bettino Craxi “primum vivere, deinde philosophari”.

Speriamo che ne facciano tesoro i compagni del PD, ripeto, il Partito più rappresentativo della Sinistra italiana! Che non si smarriscano e non disperdano la Sinistra, suicidandosi e “alienandola”!

Le conseguenze sarebbero molto gravi per il Paese, per la dimensione europea ed Internazionale dell’Italia; per la democrazia e per le istituzioni democratiche.

Il PD deve uscire dall’impasse, deve necessariamente chiarire se essere, caparbiamente, un partito di opposizione; o scegliere di essere un partito di governo.

La prima ipotesi condanna la Sinistra alla “sterilità”.

La seconda rigenera e rinnova la sinistra con l’apporto riformista, trasformandola in FORZA di CAMBIAMENTO, in FORZA di GOVERNO, dinamica, operativa e moderna.

Ancora grazie di cuore al nostro Segretario Enzo Maraio.

FRANCESCA FRISANO

Direzione Nazionale Avanti PSI