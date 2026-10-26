Osservatorio su prestazioni pensionistiche e beneficiari. I dati 2025

Gestione Separata

NUOVI CANALI PER CHIEDERE I RIMBORSI

L’Istituto di previdenza, con il messaggio Inps del 13 ottobre scorso, n. 3247, illustra il nuovo unico punto di accesso per chiedere il rimborso dei contributi versati in eccesso, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti e migliorare assistenza e qualità dei servizi.

La nuova funzionalità, per ora attiva solo per la Gestione Separata, sarà estesa progressivamente a tutte le gestioni dell’Ente previdenziale, anche nei casi in cui l’indebito emerga a seguito di un accertamento.

Possono accedere al servizio i titolari di posizione contributiva nella Gestione Separata per le seguenti richieste:

i contribuenti autonomi con redditi ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir);

i committenti, per la quota a loro carico (due terzi del contributo), in caso di superamento del massimale annuo di base contributiva e pensionabile;

i committenti, per altre motivazioni: versamenti duplicati, aliquota inferiore a quella denunciata e poi variata, errori di versamento o casi analoghi;

i lavoratori parasubordinati, per la quota a loro carico (un terzo del contributo) in caso di superamento del massimale.

Il servizio può essere utilizzato direttamente dal contribuente o dagli intermediari abilitati o indicati come intermediari di fiducia.

Si accede al “Cassetto previdenziale del contribuente” con Spid almeno di livello 2, Cie di livello 3, Cns o eIdas, e si seleziona l’opzione “Domanda Rimborso Unico”.

Dal servizio è possibile:

compilare e inviare una nuova istanza;

consultare le domande presentate e riprendere quelle salvate in bozza;

verificare lo stato di lavorazione.

La pagina iniziale riporta anche gli aggiornamenti amministrativi e procedurali su rimborsi ed eccedenze e i “Contatti Inps” per segnalare anomalie. Il manuale utente è sempre consultabile.

In questa prima fase, gli utenti sono tre: professionisti, committenti e lavoratori parasubordinati. Le macro-causali disponibili sono:

“Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale”;

“Gestione Separata – Parasubordinati”;

“Altro”.

La procedura riconosce la tipologia di utente e imposta la domanda di conseguenza. Se un soggetto accede come parasubordinato senza contributi in Gestione Separata, o come committente per superamento del massimale senza somme disponibili, il sistema segnala un’incongruenza.

La causale “Altro” riguarda le richieste non legate al massimale: ad esempio, il committente che recupera somme versate con aliquota errata o il libero professionista che chiede il rimborso di eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Le tipologie di rimborso previste sono:

versamento errato;

credito da dichiarazione dei redditi non utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno

successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

superamento del massimale annuo;

contribuzione dovuta a un’altra cassa professionale.

Particolare rilievo hanno le domande per superamento del massimale, già al centro del messaggio Inps del 19 maggio 2025, n. 1561: l’Inps invia un’apposita comunicazione ai parasubordinati che nell’anno hanno superato il massimale e, l’anno successivo, a conclusione delle verifiche (compresa quella sull’aliquota), ai committenti per la quota di competenza. Ogni committente può chiedere, per ciascun lavoratore interessato, la restituzione della propria quota eccedente. Il parasubordinato può chiedere il rimborso complessivo delle quote a proprio carico versate dai vari committenti oltre il massimale.

L’accesso unificato rende omogenee le modalità di presentazione, offre informazioni prima non reperibili nelle singole procedure e consente di monitorare l’avanzamento della richiesta.

Con l’attivazione del nuovo servizio, i precedenti canali di trasmissione, distinti per committenti, liberi professionisti e parasubordinati, non sono più disponibili.

Ulteriori dettagli per gli operatori delle sedi territoriali dell’Istituto sono disponibili nel messaggio.

Portale della famiglia

RILASCIATA LA SESSIONE OSSERVATORI STATISTICI

L’Istituto di previdenza amplia i servizi del Portale della Famiglia e della Genitorialità, l’ecosistema digitale realizzato con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del progetto Pnrr dedicato al sostegno delle famiglie.

Con il messaggio Inps del 7 ottobre scorso, n. 3179, l’Ente previdenziale informa che il Portale della Famiglia si arricchisce con una nuova sezione dedicata agli Osservatori Statistici.

Tra i contenuti consultabili figurano l’Osservatorio annuale sulle prestazioni a sostegno della famiglia, con dati su assegni familiari, congedi di maternità e paternità, congedi parentali, prestazioni per la disabilità grave e Bonus asilo nido; l’Osservatorio sull’Assegno Unico Universale, che consente di accedere a dati navigabili e all’appendice statistica mensile; e la sezione dedicata ai Sostegni alla genitorialità, con focus su Bonus asilo nido, Bonus nuovi nati e Bonus mamma.

Il Portale della Famiglia e della Genitorialità è accessibile tramite autenticazione con Spid di livello 2 o superiore, Carta d’identità elettronica (Cie 3.0), Carta nazionale dei servizi (Cns) o eIDas.

I dati 2025

OSSERVATORIO SU PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E BENEFICIARI

È stato di recente pubblicato l’aggiornamento dell’Osservatorio statistico sulle prestazioni pensionistiche e sui beneficiari del sistema pensionistico italiano con riferimento al 31 dicembre 2025. I dati, estratti dal Casellario centrale dei pensionati, forniscono un quadro complessivo della platea dei beneficiari e della distribuzione della spesa pensionistica nazionale.

Le prestazioni del sistema pensionistico italiano vigenti al 31 dicembre 2025 sono 23.181.898 (+0,7% rispetto al 2024), per un ammontare complessivo annuo di 372.450 milioni di euro (+2,3% rispetto al 2024).

I beneficiari di prestazioni pensionistiche sono 16.405.073 (+0,6% rispetto al 2024), con una media di 1,4 pensioni a testa, anche di diverso tipo. Il 68% percepisce una sola prestazione, mentre il 32% ne incassa due o più.

Sotto il profilo di genere, le donne rappresentano il 51% dei pensionati, ma gli uomini introitano il 56% dei redditi pensionistici. L’importo medio annuo dei redditi ricevuti dagli uomini è infatti superiore del 33% in confronto a quello delle donne (26.031 euro contro 19.553 euro).

Con riferimento alla tipologia, il 76,7% delle pensioni è di natura previdenziale (invalidità, vecchiaia e superstiti), mentre il 20,7% rientra tra le prestazioni assistenziali (invalidità civili, assegni e pensioni sociali, pensioni di guerra) e il 2,6% circa riguarda prestazioni di tipo indennitario.

Il gruppo più numeroso di pensionati è costituito dai titolari di pensioni di vecchiaia, pari a 11,5 milioni di persone, di cui il 28% cumula anche trattamenti di altro tipo. Seguono i titolari di pensioni ai superstiti (4,1 milioni): di essi il 31% percepisce solo pensioni ai superstiti, mentre il restante 69% percepisce anche pensioni di altro tipo. Si contano poi, con riferimento ai beneficiari di prestazioni previdenziali, i titolari di pensioni di invalidità previdenziale (858mila), di cui il 46% cumula pensioni di tipo diverso.

I beneficiari di prestazioni assistenziali sono 4,1 milioni e di essi il 48% è titolare anche di prestazioni diverse da quelle assistenziali. Sono principalmente i beneficiari di indennità di accompagnamento che percepiscono anche pensioni di tipo previdenziale. Infine, ci sono 592mila titolari di rendite di tipo indennitario, di cui la grande maggioranza (il 71%) cumula tale prestazione con altri tipi di prestazione previdenziale e/o assistenziale.

A livello territoriale, le regioni settentrionali concentrano la quota prevalente di pensioni (47,2%) e pensionati (47,6%), con importi medi superiori del 7,2% alla media nazionale. La spesa pensionistica complessiva si distribuisce per il 51% nel Nord, per il 28% nel Mezzogiorno e per il 21% nel Centro Italia.

Assegno unico e universale

L’OSSERVATORIO CON I DATI DI AGOSTO 2026

Nei primi otto mesi del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 13,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025.

I dati sono contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale (Auu), pubblicato di recente con riferimento al periodo gennaio 2025-agosto 2026.

Sono 6.146.108 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’Assegno unico nel 2026, per un totale di 9.694.414 figli: l’importo medio per figlio ad agosto 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su 177 euro, e va da circa 58 euro per chi non presenta Isee o supera la soglia massima (che per il 2026 è pari a 46.582,71 euro), a 227 euro per la classe di Isee minima (17.468,51 euro per il 2026).

Uso dei dispositivi digitali e dei social network

INPS TALK

Raccontare la sostenibilità con un nuovo linguaggio, semplice e immediato, accompagnando dipendenti e cittadini alla scoperta dei temi di sostenibilità rilevanti nella vita di tutti i giorni. Nasce “Inps Talk”, la nuova iniziativa promossa dall’Istituto che, attraverso brevi contenuti video, amplia i canali di dialogo sulla sostenibilità per diffondere l’azione dell’Inps e promuovere comportamenti quotidiani più consapevoli e responsabili. “Inps Talk” rappresenta la seconda progettualità dell’Istituto di previdenza nell’ambito delle “Iniziative di Impatto”, programma avviato nel 2026 dall’Area Attuazione delle Politiche di Sostenibilità della Direzione centrale Organizzazione, attraverso cui l’Ente assicuratore contribuisce alla generazione di Valore Pubblico e allo sviluppo del sistema Paese, in coerenza con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e con le direttrici del Piao 2026-2028.

L’iniziativa è rivolta a giovani, studenti e lavoratori, che oggi si trovano a fare i conti con un mondo sempre più digitalizzato e ricco di nuove tecnologie, oltre che con un mercato del lavoro in rapida evoluzione. Pertanto, questa prima edizione prevede la realizzazione e la pubblicazione di tre contenuti video focalizzati su temi correlati. In particolare, il primo video della serie è dedicato all’Uso consapevole dei dispositivi digitali e dei social network, partendo dal valore del digitale nella vita quotidiana e dall’impegno dell’Inps nella digitalizzazione, offrendo alcuni accorgimenti per gestire il tempo online, dedicare la giusta attenzione e preservare le relazioni. Il secondo video riguarda l’Intelligenza Artificiale responsabile e ne approfondisce l’utilizzo nella quotidianità, richiamando anche il contributo dell’Inps in proposito e invitando ad un uso più consapevole, dalla verifica delle risposte ottenute e la protezione dei dati personali fino all’importanza di mantenere attivo il ragionamento. Il terzo video propone il mondo dei Green jobs, esplorando il ruolo dell’Inps nel sostenere l’orientamento dei cittadini nell’accesso al mercato del lavoro e fornendo indicazioni concrete per orientarsi con maggiore consapevolezza in questi nuovi percorsi professionali.

Ogni video è realizzato in una versione breve in formato Instagram Reel e in una versione estesa in formato YouTube Short, che condividono una base narrativa comune, combinando animazioni, voci fuori campo e sottotitoli sviluppati in coerenza con i principi dell’accessibilità e con l’identità visiva dell’Inps.

Da ottobre “Inps Talk” arriva sui canali Instagram e YouTube dell’Istituto con il primo video, proseguendo la pubblicazione dei rimanenti con cadenza mensile e mettendo a disposizione tutti i contenuti nella pagina dedicata all’interno della sezione Sostenibilità del Portale istituzionale, con l’obiettivo di integrare progressivamente la serie attraverso le prossime edizioni.

Carlo Pareto