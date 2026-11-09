Raffinato l’OTELLO con regia di Luca Fusco e aiuto-regia di Lucia Rocco , di certo profondi conoscitori delle atmosfere e del gioco dei chiaroscuri nella pittura novecentesca.

L’OTELLO, tragedia della cecità umana, é la storia complessa di un fiero e valoroso generale moresco che ha troppo sofferto nelle vita e che ormai uomo maturo, al servizio della repubblica di Venezia, incontra il vero amore, una nobile fanciulla che non esita a sposare in segreto sfidando i pregiudizi sociali e razziale del tempo. Otello però si rivelerà anche cieco e fragile e vulnerabile nei sentimenti, un gigante dai piedi di argilla che crollerà nella perdita dell’amore con lo scaturire dell’orrida, irrefrenabile pazzia omicida e suicida.

In scenografie minimaliste che le musiche coinvolgenti di Ran Bagno e le luci sapienti di Gigi Saccomandi sanno rendere via via romantiche oppure metafisiche, sempre enigmatiche e inquietanti, recitano gli attori che le stesse luci rendono patinate immagini iperrealiste in spazi alla De Chirico oppure Hopperiani, oppure sorprendentemente preraffaellite come nella scena altissima e sontuosa della camera da letto dove si consuma la tragedia.

Bravi tutti gli attori, Federico Vanni in Otello, Luca Lazzareschi in Iago, il perfido alfiere mosso dall’invidia, maestro del parlare avvelenato, falso, meschino e ripugnante come da copione, abile manipolatore che sa sfruttare a suo fine le debolezze di chi lo circonda per portare alla rovina quelli che la felicità ha reso fiduciosi e perciò indifesi, nel mentre scorrono le creazioni video di Alessandro Papa che accrescono l’intensità drammatica del tessuto narrativo.

Deliziosa Francesca Piccolo in Bianca l’ amante svalutata e perciò rabbiosa nella gelosia, fantastica Sara Putignano in Emilia, moglie complice inconsapevole e serva/amica fedele, incantevole Mersila Sokoli in Desdemona, nell’ingenuità della prima giovinezza che la rende allegra, pietosa, capricciosa ed infine inerme nella purezza di vittima della pazzia maschile.

Di gran gusto i costumi di Marta Crisolini Malatesta, eleganti e curatissimi quelli delle signore.

Fino al 29 novembre a Roma al teatro Argentina. Da non perdere.