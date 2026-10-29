Paestum guarda al 2027: la sfida della Campania è trasformare l’archeologia in sviluppo

Paestum guarda al 2027: la sfida della Campania è trasformare l’archeologia in sviluppo

Paestum guarda al 2027: la sfida della Campania è trasformare l’archeologia in sviluppo

Paestum guarda al 2027: la sfida della Campania è trasformare l’archeologia in sviluppo

Paestum guarda al 2027: la sfida della Campania è trasformare l’archeologia in sviluppo

Paestum guarda al 2027: la sfida della Campania è trasformare l’archeologia in sviluppo

La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico apre una finestra sul futuro del territorio. Dalle grandi destinazioni alle aree interne, la cultura può diventare uno dei principali motori della crescita regionale.

La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico apre una finestra sul futuro del territorio. Dalle grandi destinazioni alle aree interne, la cultura può diventare uno dei principali motori della crescita regionale.

PAESTUM – La Campania si prepara a una nuova stagione per il turismo culturale e lo fa partendo da uno dei luoghi più rappresentativi della sua storia millenaria. La XXVIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, in programma a Paestum dal 29 ottobre al 1° novembre 2026, rappresenta molto più di un appuntamento dedicato agli operatori del settore: è un’occasione per riflettere sulle prospettive del turismo regionale nel 2027 e sulle strategie necessarie per trasformare un patrimonio straordinario in sviluppo economico, occupazione e nuove opportunità per le comunità locali.

Il messaggio che arriva da Paestum è chiaro: il futuro della Campania passa anche dalla capacità di mettere in rete storia, archeologia, paesaggio, tradizioni, innovazione tecnologica e qualità dell’accoglienza. Una sfida che riguarda non soltanto i grandi attrattori internazionali, da Pompei a Paestum, da Ercolano ai Campi Flegrei, ma anche i borghi, i musei locali e le aree interne, dove si conserva una parte preziosa dell’identità campana.

Il 2027, l’anno delle opportunità da costruire

Il turismo archeologico può rappresentare uno degli strumenti più efficaci per consolidare la competitività della Campania. La regione possiede una concentrazione di testimonianze storiche e culturali capace di attrarre visitatori italiani e stranieri durante tutto l’anno. Il punto, tuttavia, non è soltanto aumentare gli arrivi, ma costruire un modello turistico più equilibrato, in grado di distribuire i benefici economici su un territorio più ampio.

Il 2027 dovrà essere l’anno in cui questa potenzialità si traduce in progetti concreti: itinerari integrati, collegamenti più efficienti, servizi di qualità, investimenti nella promozione internazionale e una collaborazione più stretta tra istituzioni, imprese, operatori turistici e mondo della cultura.

La destagionalizzazione costituisce una delle priorità. Il turismo archeologico, se adeguatamente organizzato, può contribuire a superare la concentrazione dei flussi nei mesi estivi, favorendo soggiorni anche in autunno e in inverno. Un vantaggio per alberghi, ristoranti, guide turistiche, attività commerciali e imprese che operano nell’accoglienza.

Dalle grandi mete ai piccoli centri: la ricchezza di una Campania diffusa

Uno dei temi centrali della Borsa riguarda lo sviluppo delle aree interne e la valorizzazione dei musei locali. Si tratta di una prospettiva strategica per una regione che non può affidare il proprio futuro turistico soltanto alle destinazioni più conosciute.

Il Cilento, il Vallo di Diano, l’Irpinia, il Sannio e il territorio casertano custodiscono paesaggi, siti archeologici, borghi storici, tradizioni artigianali ed eccellenze enogastronomiche che possono diventare parte di un’offerta turistica integrata.

La sfida è collegare queste risorse attraverso itinerari riconoscibili, servizi accessibili e una promozione capace di raccontare l’intero territorio. Chi visita Paestum, per esempio, dovrebbe essere incoraggiato a scoprire anche Velia, i centri storici del Cilento e le altre destinazioni culturali raggiungibili nell’area.

Perché questo accada, servono trasporti efficienti, informazioni turistiche coordinate, collegamenti tra stazioni e siti culturali, strutture ricettive adeguate e una rete stabile tra gli operatori. La valorizzazione dei piccoli centri non può restare uno slogan: deve diventare una politica di sviluppo.

Innovazione e nuove tecnologie per raccontare il passato

Il turismo archeologico del futuro sarà sempre più legato all’innovazione. Ricostruzioni tridimensionali, realtà aumentata, percorsi immersivi e applicazioni dell’intelligenza artificiale possono rendere la visita più coinvolgente, soprattutto per le nuove generazioni e per il pubblico internazionale.

La tecnologia, però, deve essere uno strumento al servizio della conoscenza, non un sostituto della tutela scientifica e della qualità culturale. L’obiettivo è consentire al visitatore di comprendere meglio i luoghi, la loro storia e il loro significato, valorizzando al tempo stesso il lavoro di archeologi, ricercatori e professionisti della cultura.

La digitalizzazione può inoltre migliorare la promozione delle destinazioni, la prenotazione dei servizi e la costruzione di offerte turistiche personalizzate. Per le imprese campane si apre così uno spazio di crescita che coinvolge non soltanto il settore alberghiero, ma anche le professioni culturali, la comunicazione, i servizi digitali e l’organizzazione degli eventi.

Il Mediterraneo come mercato e spazio di cooperazione

La dimensione internazionale della Borsa rappresenta un altro elemento decisivo. Paestum è il luogo ideale per rafforzare il dialogo tra i Paesi del Mediterraneo, promuovendo scambi culturali, collaborazioni tra istituzioni e nuove relazioni commerciali.

La cultura può diventare un ponte tra popoli e, allo stesso tempo, un’opportunità economica. La Campania ha le caratteristiche per proporsi come porta d’accesso a un sistema di itinerari che unisca archeologia, storia, identità mediterranea e turismo esperienziale.

Per il 2027 sarà importante consolidare la presenza sui mercati internazionali, migliorare la promozione delle destinazioni regionali e costruire accordi capaci di generare risultati duraturi. Non basta attirare l’attenzione durante una manifestazione: occorre trasformare gli incontri in investimenti, i contatti in collaborazioni e le idee in progetti realizzabili.

La priorità: creare occupazione e valore per il territorio

Dietro ogni sito archeologico valorizzato esiste una filiera economica potenzialmente ampia. Dalla ricerca scientifica alla manutenzione, dalla gestione museale ai servizi turistici, dalla ristorazione all’ospitalità, il patrimonio culturale può alimentare nuove professionalità e offrire opportunità soprattutto ai giovani.

Per ottenere questi risultati occorrono programmazione, risorse adeguate e continuità amministrativa. È necessario sostenere le imprese che investono nella qualità, favorire la formazione degli operatori, promuovere iniziative imprenditoriali e rendere più semplice la collaborazione tra pubblico e privato, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio.

Anche l’accessibilità dovrà assumere un ruolo centrale: i luoghi della cultura devono essere sempre più fruibili dalle persone con disabilità, dalle famiglie e dai visitatori di ogni età. Un turismo realmente moderno è quello che coniuga qualità, inclusione e sostenibilità.

Paestum, un punto di partenza per il futuro della Campania

La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico consegna alla regione una responsabilità precisa: dimostrare che il patrimonio storico non appartiene soltanto al passato, ma può contribuire concretamente a costruire il futuro.

Le prospettive per il 2027 sono significative, ma non automatiche. Dipenderanno dalla capacità di coordinare le politiche regionali e locali, investire nelle infrastrutture, rafforzare la promozione internazionale e garantire una gestione professionale delle risorse culturali.

Paestum, con la forza della sua storia e la sua vocazione mediterranea, può diventare il simbolo di questa nuova stagione. La Campania non deve limitarsi a essere una terra ricca di bellezze da visitare: deve affermarsi come un sistema turistico organizzato, competitivo e capace di generare benessere diffuso.

La vera sfida del 2027 sarà trasformare il patrimonio archeologico in una risorsa viva: cultura che crea impresa, turismo che genera lavoro, identità che diventa sviluppo. È su questa capacità di coniugare memoria e innovazione che si misurerà una parte importante del futuro economico e sociale della Campania.