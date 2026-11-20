È vero, è vero. Manca ancora più di un mese e oltretutto non ci vorrei nemmeno pensare perché mi viene subito il conto di quanti me ne sono rimasti e l’umore ne risente immediatamente.

Ma come fai? Ovunque entri, negozi, grandi magazzini e belle piazze, Jingle Bells, Jingle Bells ti rompono già i coglioni con gli sconti: meno 30% qui, meno 50% là. È tutta un’offerta! Festeggia il Natale con quella ditta, festeggia il Natale con l’altra.

Tutti esagerano con le promozioni. Le palle di Natale vengono proposte a prezzi talmente bassi che tra lo scorso anno e quest’anno ne ho prese un migliaio. E dire che ho un piccolo albero finto autentico dove in abbondanza ne metterò una trentina.

Altro che due palle! Due palle lo dico oggi perché ho già il rigetto da panettone che intralcia i corridoi dei grandi magazzini. I negozi dei ricchi si sono fatti più furbi perché non vendono più le note marche ma panettoni fatti a mano, uno per uno, con le perline e magari la bicicletta in omaggio. I negozi più raffinati ci infilano pure un buono per comprare una fuoriserie su indicazione del papà che ha visto il figlio così sciupato.

Perché si sa che un ragazzo cresce meglio se tra una fetta di panettone e l’altra può permettersi una Porsche. Quelli che stanno con i piedi per terra in tutti i sensi sono i barboni. L’altro giorno ne ho visto uno in centro che appena mi ha visto mi ha detto: “Guarda che quest’anno non mi freghi col panettone.

Voglio i soldi!”. Pensa a che punto siamo arrivati. Persino i barboni hanno capito che il panettone non paga l’affitto e che con una fetta di canditi non ci fai neanche una cena. E poi ci sono le luminarie. Ogni anno diventano più grandi e più invadenti. Una volta bastava una stella cometa sopra la strada. Adesso sembra che ogni comune debba dimostrare di avere il Natale più luminoso del mondo. Alberi alti venti metri, renne sospese nel vuoto, Babbi Natale appesi ai balconi come ladri che hanno sbagliato mestiere. Se spegnessero tutto per un’ora probabilmente risolveremmo il problema energetico nazionale. E non dimentichiamo i mercatini.

Casette di legno dappertutto, tutte uguali, con le stesse candele, gli stessi guanti e le stesse decorazioni che trovi anche al supermercato a metà prezzo. Però lì te le vendono con la magia del Natale. Che poi vorrei sapere dove la tengono questa magia. In un barattolo? E soprattutto quanto costa al chilo? Ma il bello deve ancora arrivare: la corsa ai regali. Una volta si faceva un pensierino a qualcuno. Oggi sembra che dobbiamo risolvere i problemi dell’intera umanità entrando in un negozio.

C’è il regalo per la moglie, quello per il marito, per i figli, per i nipoti, per i cognati e persino per quel parente che vediamo una volta all’anno e che non ricordiamo mai come si chiama. E guai a dimenticarsi qualcuno! Potrebbe essere l’inizio di una crisi diplomatica familiare destinata a durare fino alla prossima generazione. Poi ci sono i regali riciclati. Una tradizione che meriterebbe un riconoscimento internazionale.

Ti arriva un pacchetto e dentro trovi un profumo che non ti piace, una cravatta che non metteresti neanche sotto minaccia oppure un oggetto misterioso che non sai se sia un soprammobile o un attrezzo per la manutenzione della lavatrice. Tu sorridi, ringrazi e dici: “Bellissimo!”. Poi aspetti il primo Natale utile per rifilarlo a qualcun altro. È il miracolo della moltiplicazione dei regali. E le cene? Quelle sono un capitolo a parte. A Natale tutti diventano cuochi, intenditori e grandi esperti di gastronomia. Si comincia a discutere del menù settimane prima. C’è chi vuole il pesce, chi pretende la carne, chi non mangia il glutine, chi è diventato vegetariano da martedì e chi dice di essere a dieta ma poi si presenta con una fame che potrebbe svuotare un ristorante.

Alla fine si mangia per tre giorni consecutivi e il 27 dicembre si comincia a parlare di palestra. Naturalmente se ne riparlerà a gennaio. E non dimentichiamo i pranzi di famiglia. È il momento in cui tutti si vogliono bene, almeno fino al caffè. Poi arriva lo zio che vuole parlare di politica, la cognata che ha sempre qualcosa da ridire, il cugino che racconta per la quindicesima volta la stessa storia e qualcuno che inevitabilmente chiede: “Ma tu quando ti sistemi?”. A quel punto anche il panettone può diventare un’arma di difesa personale. Ma forse il vero simbolo del Natale moderno è diventato il telefonino. Arrivano gli auguri su WhatsApp da ogni direzione.

Immagini di angioletti, stelline, alberi illuminati, Babbi Natale sorridenti e frasi talmente zuccherose che dopo averle lette hai bisogno di un bicchiere d’acqua. Il bello è che spesso gli auguri arrivano da persone che non senti da dieci anni e delle quali avevi quasi dimenticato l’esistenza. Tu rispondi con un altrettanto sentito “Auguri anche a te e famiglia” e hai assolto il tuo dovere sociale. Cinque secondi e puoi tornare a non sentirlo per altri dodici mesi. Eppure, dietro tutto questo circo natalizio, c’è anche qualcosa che non vorrei perdere. Perché il Natale dovrebbe essere un’occasione per fermarsi un momento, guardarsi intorno e magari ricordarsi di chi è meno fortunato. Ci sono persone che non hanno una tavola imbandita, una famiglia con cui festeggiare o qualcuno che si ricordi di loro.

E forse un po’ meno soldi spesi per decorazioni e regali inutili e un po’ più di attenzione verso gli altri non sarebbero una cattiva idea. Ma non vorrei diventare troppo serio, altrimenti mi rovino l’editoriale e soprattutto il fegato. Eppure, eccoci qua. A guardare i negozi siamo già a Natale. Manca più di un mese ma siamo già tutti dentro la festa. Io intanto cercherò di resistere.

Non comprerò più palle, non assaggerò panettoni e soprattutto eviterò di entrare nei grandi magazzini. Anche perché a forza di sentirmi dire che Natale è alle porte comincio ad avere il sospetto che qualcuno voglia farmi pagare pure il campanello. Buon Natale a tutti. Ma con calma, per favore! E soprattutto non esagerate con gli auguri: che poi bisogna ricambiare e diventa un altro lavoro solo per cercare di capire chi ti ha scritto!