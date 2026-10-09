Papa Leone XIV: l’estrema destra non può essere cristiana

Sua Santità l’ha detto a chiare lettere e senza girarci intorno: l’estrema destra non può essere cristiana. Ipse dixit. E adesso come la mettiamo cara Meloni “donna madre e criustiana”, come la mettiamo caro Salvini che sgranavi il tuo rosario ad ogni piè sospinto, come la mettiamo caro Vannacci, alfiere del fascismo di ritorno di casa nostra? Ovviamente il Pontefice, con la sua voce potente e misericordiosa, parla al mondo intero e non solo al nostro Paese. Ma mi sembra tempo e spazio sprecato fare qui un elenco dei leader di destra che infestano questo povero mondo, li conosciamo tutti. Da politicamente laico ma spiritualmente cristiano, provo una sconfinata ammirazione per Prevost, il papa dei record: primo pontefice statunitense (di Chicago per la precisione) e primo pontefice ad essere nato dopo la seconda guerra mondiale (1955, ha appena compiuto 71 anni). Forse non “pop” come il suo predecessore Francesco ma anche lui capace di atti iconici come la passeggiata a Lampedusa con il vento che lo sferzava. Il papa della pace disarmata e disarmante (bellissima immagine). Che Dio l’abbia in gloria.

A.M.