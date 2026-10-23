Partono gli Stati Generali di Progetto Civico. I socialisti ci sono

L'apertura oggi venerdì 23 ottobre è alle 15 con Onorato che verrà intervistato insieme a Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI, dal direttore di Affari Italiani, Marco Scotti

Da Stefano Bonaccini a Giuseppe Conte. Da Giovanni Malagó all’attrice Elena Sofia Ricci. Da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. E poi ancora i sindaci di Napoli e Roma, Gaetano Manfredi e Roberto Gualtieri, la stand-up comedian Chiara Becchimanzi, medici, professori e tanti esponenti della società civile. Sono oltre 50 gli ospiti che prenderanno parte agli Stati Generali di Progetto Civico Italia, il partito fondato da Alessandro Onorato, in programma da venerdì 23 a domenica 25 ottobre a Roma, al centro congressi Shangri-La.

“I protagonisti saranno i centinaia di nostri amministratori, che arriveranno da tutta Italia. Sarà l’occasione per lanciare il nostro piano industriale per rilanciare il Paese: domenica alle 11.30, a chiudere la tre giorni, presenterò le proposte con costi, coperture economiche e tempistiche. Temi concreti che abbiamo elaborato con i nostri 20 centri studi, animati in questi mesi da oltre 800 persone”, spiega il segretario nazionale di Progetto Civico Alessandro Onorato. L’evento si chiamerà ‘Non si può fare’, perché “siamo stanchi di un’Italia in cui tutti dicono da sempre questo non si può fare, noi – aggiunge Onorato – spiegheremo che invece si può fare”.

L’apertura oggi venerdì 23 ottobre è alle 15 con Onorato che verrà intervistato insieme a Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI, dal direttore di Affari Italiani, Marco Scotti. A seguire salirà sul palco Ismaele La Vardera, presidente del partito e fondatore di Controcorrente, per un intervento dal titolo “Trasparenza e politica possono andare d’accordo? Il caso Sicilia”. Poi ci saranno: Angelo Bonelli, co portavoce di Avs; Stefania Proietti, presidente Regione Umbria; Stefano Bonaccini, presidente PD; Chiara Becchimanzi, stand-up comedian; Michele De Pascale, presidente Regione Emilia-Romagna; ed Elena Sofia Ricci, che chiuderà la giornata con un’intervista personale sulla propria vita, le difficoltà delle donne e sul tema della parità di genere.

Sabato alle 10.00 il saluto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Poi alle 10.40 il commissario della FIGC, Giovannì Malagò. Alle 11.15 salirà sul palco Giuseppe Conte, presidente del M5S, poi a seguire ci saranno Nicola Fratoianni, co-portavoce di AVS, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Lidia Borzi, vicepresidente Acli Roma, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e, prima della pausa pranzo, l’influencer Primo Nero racconterà la sua storia.

Nel pomeriggio, oltre ai tanti amministratori di Progetto Civico, ci saranno l’attore Leonardo Bocci, il professore ordinario di Economia a Tor Vergata Leonardo Becchetti, il professore ordinario Università Cattolica del Sacro Cuore Francesco Landi e il panel “L’Italia riparta dalla Sicilia”.

Domenica aprirà la mattinata il coordinatore regionale del Lazio di Progetto Civico e consigliere comunale di Nettuno, Antonio Taurelli. Pagella Politica e Skuola.net illustreranno dati e numeri per fotografare il Paese prima dell’intervento di Stefano Patuanelli, vicepresidente del M5S. L’evento si concluderà domenica alle 11.30 con la chiusura di Alessandro Onorato, che presenterà le proposte di Progetto Civico Italia.