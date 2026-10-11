Paul Seixas domina Il Giro di Lombardia

Sul traguardo del Giro di Lombardia, “la Classica delle Foglie Morte” nata nel 1905, è arrivato per primo l’enfant prodige Paul Seixas, il più giovane vincitore di sempre di questa corsa avendo sulle spalle solo 20 anni e 16 giorni, lionese di nascita, che ha fatto proprio il motto della sua città:“Avant, avant, Lion le mehlor”.

Il ragazzo transalpino si è avvantaggiato con decisione sulla salita del Civiglio quando mancavano diciotto chilometri all’arrivo e lo ha fatto senza neppure scomporsi più di tanto, muscoli tesi a spingere in costante ed inesorabile progressione, sfiorando con le esili gambe il profilo di carbonio della sua bicicletta, strumento obbediente ad ogni sollecitazione che induce al moto, per andare sempre più su, con il manubrio ostinatamente puntato verso la cima della salita e la vaghezza delle cime degli alberi che scorrevano di fianco alla corsa.

Quando il francese se ne è andato con cadenza straordinaria molti erano già staccati ed in affanno, con crepe nei polmoni e fiato corto, magari già sprecato inutilmente qualche curva più indietro mentre Giulio Ciccone, Tom Pidcock ed Enric Mas, invece, hanno provato a reagire abbracciando le forze rimaste per sbatterle sulla strada, attaccando lo sguardo alla schiena del ragazzo lionese come se farlo fosse una corda rassicurante da legare alle proprie speranze di rinvenire in testa alla corsa.

Il primo a mollare è stato Tom Pidcock mentre Giulio Ciccone ed Enric Mas hanno continuato a sgambettare all’inseguimento del giovane transalpino.

L’italiano ha provato a tirar fuori e mettere a frutto tutta la rabbia accumulata dopo aver perso la scorsa settimana al fotofinish il campionato europeo a vantaggio di Remco Evenepoel mentre lo spagnolo Enric Mas, vincitore della Vuelta de Espagna nel 2026, ha semplicemente pedalato al suo meglio possibile come è abituato a fare nelle salite di casa tra le nebbie ed i pascoli di Andorra, dove adesso vive con la sua famiglia, seppure concepito e nato sulle spiagge del mare di Maiorca.

Giulio Ciccone ad un certo punto non ce l’ha fatta più ed Enric Mas è rimasto da solo a condurre l’inseguimento con la salita che poi si è trasformata per tutti in discesa che ha catapultato la corsa sulle rive del Lario fino al traguardo sul lungolago di Como dopo 239 chilometri di gara e 4.600 metri di dislivello complessivo.

Su quel lungolago Stendahl, nom de plume di Marie-Henry Beyle, scrisse “su queste sponde lacustri non opporre resistenza alla felicità che ti viene incontro …. affrettati a goderne”.

Ed è quello che ha fatto il suo concittadino Paul Seixas dopo aver oltrepassato l’arco che indicava gli ultimi mille metri.

Si è goduto ognuno di quei mille metri insieme alla sua bicicletta, accarezzando con lei l’asfalto ed un sogno finalmente realizzato, si è portato per due tre volte le mani sul volto e non è dato sapere se dietro gli occhialoni dalle lenti riflettenti è sgorgata anche qualche lacrima.

Poi ha tagliato il traguardo drizzandosi sulla schiena per mostrare a tutti la felicità e la consapevolezza che da oggi è lui il degno e titolato avversario di Sua Maestà Tadej Pogacar, ancora lontano dalle corse per i postumi di un infortunio.

Dopo quarantotto secondi, la striscia bianca dell’arrivo è stata superata dall’iberico Enric Mas e da Giulio Ciccone, terzo classificato ad un minuto e cinque secondi dal vincitore.

Ancora più indietro le maglie titolate del belga Campione d’Europa Remco Evenepoel e quella iridata di Brandon McNulty, che a testa bassa hanno preceduto Tom Pidcock nella volata dei delusi, il basco Pello Bilbao e gli italiani Christian Scaroni e Filippo Zana, Campione d’Italia nel 2022 e che oggi si guadagna il pane alla corte di Remco Evenepoel.

A completare la top-ten ancora un francese con un certo talento, un classe 2003 che porta il nome di Mathys Rondel.

Dopo ventuno minuti, ultimo classificato è arrivato anche l’olandese Bauke Mollema in sella ad una bicicletta tributo personalizzata e realizzata appositamente per lui in occasione del ritiro dal ciclismo agonistico.

La verniciatura riproduce un effetto visivo simile alla trama della carta da lettere, includendo un logo frontale che scherza sul fatto che in futuro Bauke potrebbe decidere di aprire una propria casa editrice.

Del resto, in gruppo, l’oramai quarantenne Bauke è chiamato affettuosamente “l’intellettuale” perché a differenza di molti colleghi che preferiscono rilassarsi con smartphone, serie TV o videogiochi durante i lunghi periodi di ritiro, Mollema ha sempre riempito la sua valigia di libri cartacei.

Per lui, la lettura è sempre stata lo strumento fondamentale per calmare la mente prima delle tappe più difficili e faticose, capace di divorare anche sei-sette libri durante le tre settimane di una corsa a tappe come il Tour de France o il Giro d’Italia.

E siccome per Bauke Mollema non restava che scegliere il palcoscenico in cui esibirsi per l’ultima volta cosa c’è di meglio della Classica delle Foglie Morte? Quella che lui ha vinto nel 2019 e che, tra le sue 18 vittorie da professionista, resta la più prestigiosa e affascinante?

Il Lombardia vinto sette anni fa è stato il suo best-seller da ciclista lettore che ha saputo essere leader ma anche gregario, che ha saputo vincere ma anche rinunciare alle ambizioni personali per un obiettivo più grande.

Sciamando via dalle sponde del Lago di Como non resta che augurare in bocca al lupo a Bauke Mollema ed a Paul Seixas, due generazioni a confronto, un grande passato ed un promettente futuro che insieme hanno condiviso le strade lombarde all’ombra di un tiepido sole ottobrino.