Pensioni e manovra. Previsti tagli alla rivalutazione 2027 per gli assegni medio alti

Fondo pensioni lavoratori dipendenti

PREPENSIONAMENTO DEI GIORNALISTI

Via libera alla definizione delle domande di prepensionamento presentate fino al 27 ottobre 2026 dai giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) e dipendenti da imprese editrici in crisi. Le strutture territoriali dell’Istituto di previdenza procederanno alla definizione delle domande interessate.

L’intervento fa seguito all’approvazione della legge 174/2026, di conversione del decreto-legge 144/2026, il cui articolo 10 ha stanziato ulteriori risorse pari a 4,6 milioni di euro per il 2026 e a 1,7 milioni di euro per il 2027.

Il trattamento, previsto dall’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, è rivolto ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale.

La relativa competenza è passata dall’Inpgi all’Inps nell’ambito del trasferimento della funzione previdenziale disposto dalla legge di bilancio 2022.

Il Direttore centrale Pensioni, Domenico De Fazio, ha sottolineato l’importante collaborazione tra le strutture Inps e quelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per garantire il trattamento a tutti i soggetti interessati tramite l’individuazione delle risorse necessarie senza pregiudicare altre categorie di utenti.

Indicazioni

RISCATTO DEL CONGEDO PER LAVORATORI CON GRAVI PATOLOGIE

Con la circolare Inps del 22 ottobre scorso, n. 108, l’Istituto di previdenza, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce indicazioni in merito al contenuto e alla portata applicativa della nuova tipologia di riscatto introdotta dalla normativa.

In particolare, la legge 106/2025, “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, prevede, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.

Durante il periodo di congedo, il dipendente:

conserva il posto di lavoro;

non ha diritto alla retribuzione;

non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il congedo è compatibile con eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione comincia quando si esauriscono gli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualsiasi titolo. Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può, comunque, procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente.

Nello specifico, l’Inps chiarisce:

i periodi oggetto di riscatto;

la documentazione a corredo della domanda;

come presentare la domanda di riscatto;

la determinazione dell’onere;

le modalità di versamento dell’onere;

l’efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la circolare.

Lavoratori ex Fondo Telefonici

ACCESSO ALL’ASSEGNO STRAORDINARIO

L’Istituto di previdenza, con la circolare Inps del 23 settembre 2026, n. 101, chiarisce che l’Assegno straordinario del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni spetta anche ai lavoratori con contribuzione accreditata nell’ex Fondo speciale telefonici. La nuova circolare integra le istruzioni della circolare Inps del 19 novembre 2025, n. 144, a seguito dei chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con parere conforme del Ministero, l’Ente previdenziale ha esteso la platea per garantire un trattamento omogeneo a tutti i lavoratori del settore delle telecomunicazioni. L’ex Fondo speciale telefonici, soppresso dal 1° gennaio 2000 e oggi gestione contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), rientra quindi tra le gestioni rilevanti per verificare i requisiti di accesso.

Chi è ancora iscritto all’ex Fondo può accedere all’Assegno se il diritto a pensione si perfeziona con la sola contribuzione accreditata nel Fondo stesso. Per valorizzare anche periodi in altre gestioni, compresi quelli nel Fpld, occorre ricorrere agli istituti di ricongiunzione previsti dalle leggi 29/1979 e 45/1990.

L’Assegno presuppone la cessazione del rapporto di lavoro. Entro il periodo massimo di fruizione di 60 mesi devono inoltre maturarsi i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia (prima decorrenza utile), compresa, ove prevista, la finestra mobile. La domanda non può essere accolta per la pensione anticipata se il lavoratore è già titolare di Assegno ordinario di invalidità, o ne ha presentato richiesta.

Questa prestazione non ha natura di trattamento pensionistico e ha le seguenti caratteristiche:

la scadenza non può essere di oltre 5 anni successiva alla decorrenza;

la tassazione Irpef è quella ordinaria per scaglioni;

ai fini fiscali, viene attribuita d’ufficio la detrazione personale da lavoro dipendente. Per le altre detrazioni il lavoratore dovrà trasmettere apposita richiesta telematica;

non è soggetta ad adeguamento annuale;

non è assoggettata alla trattenuta ex Onpi;

non prevede il riconoscimento dei trattamenti di famiglia;

non prevede il riconoscimento di prestazioni collegate al reddito;

non consente trattenute a favore delle organizzazioni sindacali.

Nella comunicazione di liquidazione, al lavoratore viene ricordato che, per ottenere la pensione alla scadenza dell’assegno, deve presentare la relativa domanda in tempo utile.

La prestazione è corrisposta per 13 mensilità e il dettaglio del pagamento viene messo a disposizione del beneficiario nel “Cassetto previdenziale del cittadino”.

Il pagamento al beneficiario è sempre subordinato alla conferma dell’avvenuto versamento delle somme a carico del datore di lavoro.

La domanda va presentata esclusivamente dal datore di lavoro, in modalità online, tramite il Portale prestazioni esodo, a partire dal primo giorno del mese di cessazione del rapporto. Prima dell’invio il datore di lavoro deve compilare e sottoscrivere il modello cartaceo AP160, che va firmato anche dal lavoratore e conservato dall’azienda.

Spetta al datore di lavoro verificare i requisiti sulla base della complessiva anzianità contributiva, rilevabile dalla documentazione prodotta dal lavoratore, ad esempio l’Estratto conto certificativo (Ecocert).

Il datore di lavoro, seguendo le istruzioni della circolare, deve indicare se l’Assegno è finalizzato al pensionamento a carico del Fpld o dell’ex Fondo speciale telefonici.

La circolare, inoltre, fornisce informazioni sulla modalità di compilazione del flusso Uniemens e sulla contribuzione correlata all’Assegno straordinario.

Osservatorio flussi di pensionamento

DATI 2025 E PRIMI NOVE MESI 2026

È stato di recente pubblicato l’Osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento, relativo alle pensioni con decorrenza nel 2025 e nei primi nove mesi del 2026, con rilevazione al 2 ottobre 2026.

Di seguito, si ripotano i dati riguardanti le principali gestioni amministrate dall’Inps, rimandando alle tabelle dell’Osservatorio per quanto attiene le singole gestioni.

Il totale delle pensioni con decorrenza nel 2025 è stato di 901.448 per un importo medio mensile alla decorrenza di 1.213 euro. Le pensioni con decorrenza nei primi nove mesi del 2026 sono state 665.689, per un importo medio di 1.297 euro. Tali valori si riferiscono alle pensioni di vecchiaia, anticipate, di invalidità e ai superstiti delle gestioni considerate. Sono compresi anche gli assegni sociali.

Va precisato che le pensioni con decorrenza nel 2025 comprendono anche quelle liquidate successivamente al 2025 (fino al 2 ottobre 2026), purché con decorrenza nel 2025. Le pensioni con decorrenza nei primi nove mesi del 2026 includono invece esclusivamente quelle liquidate entro il 2 ottobre con decorrenza entro settembre. Di conseguenza, i dati relativi alle pensioni con decorrenza 2025 e 2026 non sono tra loro confrontabili in quanto quelli riferiti al 2026 sono ancora suscettibili di variazioni a seguito della futura liquidazione dei trattamenti con decorrenza anteriore al 2 ottobre 2026. Eventuali differenze nei volumi di liquidazione possono pertanto riflettere i diversi tempi di definizione delle pratiche amministrative e non necessariamente variazioni nei fenomeni pensionistici sottostanti.

In particolare, per quanto riguarda le singole categorie, le pensioni con decorrenza 2025 sono state:

287.253 pensioni di vecchiaia;

214.369 pensioni anticipate;

65.334 pensioni di invalidità;

234.863 pensioni ai superstiti.

Nei primi nove mesi del 2026 sono state:

227.906 pensioni di vecchiaia;

159.344 pensioni anticipate;

39.032 pensioni di invalidità;

162.009 pensioni ai superstiti.

Analizzando le singole gestioni, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ha totalizzato 357.967 pensioni nel 2025 e 258.799 nei primi nove mesi del 2026; seguono la Gestione Dipendenti Pubblici con rispettivamente 126.997 e 97.336, e le gestioni di artigiani (89.169 e 64.922), commercianti (79.213 e 58.240), fondi speciali (64.497 e 48.800), parasubordinati (51.085 e 37.679) e coltivatori diretti, coloni e mezzadri (32.891 e 22.515). Gli assegni sociali sono stati 99.629 nel 2025 e 77.398 nei primi nove mesi del 2026.

Pensioni e manovra

PREVISTI TAGLI ALLA RIVALUTAZIONE 2027 PER GLI ASSEGNI MEDIO – ALTI

Manovra bollinata e trasmessa alle Camere. Sulle pensioni ci sono una certezza e una promessa: da gennaio i trattamenti medio-alti recupereranno solo parte dell’inflazione, mentre le nuove possibilità di anticipare l’uscita dal lavoro sono da definire. In arrivo Bonus neonati e nuove misure per, giovani e anziani:

Il taglio degli assegni postulato è nascosto fra le pieghe della manovra di bilancio e rischia di gravare sui pensionati fino a oltre mille euro all’anno. Non si tratta di una resezione diretta degli assegni, ma di una riduzione degli aumenti necessari a compensare l’inflazione. Il governo ha deciso di cambiare nuovamente il meccanismo di rivalutazione delle pensioni in base all’inflazione, penalizzando i trattamenti medio-alti.

Secondo la stima Istat diffusa il 30 ottobre, i prezzi sono saliti del 5,4% rispetto allo stesso mese del 2025, contro il 4,2% di settembre. Ma le pensioni non verranno rivalutate del 5,4%: è il dato di un singolo mese. Per gli aumenti del 2027 conta la media dei prezzi dell’intero 2026 in confronto alla media del 2025, usando l’indice delle famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi. A settembre questo indice segnava un +4% annuo. Se restasse fermo al valore di settembre per tutto l’ultimo trimestre, la media 2026 crescerebbe di circa il 2,9%.

Nel frattempo l’Istat calcola un’inflazione 2026 già “acquisita” del 3,4%, ma su un indice generale diverso. La percentuale esatta da applicare alle pensioni non è pertanto ancora stabilita.

Quando sarà nota la media definitiva dell’intero anno, si procederà all’eventuale conguaglio. Non servirà presentare alcuna domanda. Ma la stessa percentuale di inflazione non verrà riconosciuta a tutti allo stesso modo.

Con il minimo Inps di riferimento a 611,85 euro, il recupero è prefigurato integrale fino a 2.447 euro lordi mensili. Scende all’85% fra 2.447 e 3.059 euro, al 53% fra 3.059 e 3.671, al 47% fino a 4.895 euro, al 37% fino a 6.119 e al 32% oltre quella soglia. La percentuale ridotta vale per l’intero trattamento, non soltanto per la parte che supera il limite, come avveniva con il precedente sistema. Una clausola di salvaguardia attenua il salto per chi si trova appena oltre una soglia. Nessuna pensione viene ridotta nell’importo nominale: diminuisce la quota di inflazione recuperata.

Novità neonati, 100 euro all’anno

Dal 2027 l’Inps aprirà una posizione per ogni nuovo nato, alimentata dallo Stato con 100 euro annui fino ai 18 anni: 1.800 euro prima degli eventuali rendimenti. I familiari potranno aggiungere versamenti, detraibili al 19% entro mille euro annui. La destinazione ordinaria è la previdenza complementare; gli altri utilizzi andranno definiti.

Carlo Pareto