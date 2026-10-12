Pensioni lavoratori autonomi, chiarimenti.

Contribuzione in agricoltura

EMISSIONE AVVISI BONARI PER IL 2026

Con il messaggio Inps del 2 ottobre scorso, n. 3108, l’Istituto di previdenza comunica che sono disponibili all’interno del “Cassetto previdenziale del contribuente” gli avvisi bonari relativi alla Gestione contributiva agricola.

Questi riportano il dettaglio del debito, delle sanzioni civili calcolate alla data indicata nell’avviso stesso e delle modalità di pagamento o di presentazione della domanda telematica di dilazione.

Qualora il contribuente avesse già provveduto al versamento delle somme indicate nell’avviso bonario, può comunicarlo indicando gli estremi del versamento attraverso il “Cassetto previdenziale del contribuente” nella sezione “Contatti”.

Reddito di libertà

DISPONIBILI NUOVE RISORSE PER IL 2026

Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha disposto il trasferimento straordinario all’Inps di ulteriori 3,9 milioni di euro destinati al Reddito di Libertà per l’annualità 2026.

Le nuove risorse consentiranno di accogliere le domande già risultate ammissibili che, in alcune regioni, non avevano trovato copertura finanziaria nell’ambito delle disponibilità precedentemente assegnate.

Il provvedimento è stato adottato a seguito delle verifiche effettuate dal Dipartimento per le Pari Opportunità, sulla base dei dati trasmessi dall’Inps sull’andamento della misura, che hanno evidenziato, in alcuni territori, un fabbisogno superiore alle risorse disponibili.

Con il messaggio n. 3110 del 2 ottobre 2026, l’Istituto di previdenza comunica di avere aggiornato le disponibilità finanziarie regionali all’interno della procedura di gestione del Reddito di Libertà, in seguito al trasferimento delle ulteriori risorse disposto con il decreto del 5 agosto 2026.

Per il 2026, le risorse complessivamente destinate alla misura erano state inizialmente quantificate in 16,5 milioni di euro, come illustrato dalla circolare Inps n. 44 del 9 aprile 2026.

Le nuove risorse straordinarie rafforzano l’intervento e consentono di ampliare la platea delle beneficiarie, garantendo il finanziamento delle domande ammissibili rimaste in attesa per insufficienza di fondi.

L’Inps precisa che le risorse aggiuntive saranno utilizzate prioritariamente per l’accoglimento delle domande dell’annualità 2026 prive di copertura finanziaria. Le eventuali risorse regionali già trasferite e non ancora utilizzate concorreranno all’accoglimento delle domande solo dopo l’esaurimento dei fondi statali disponibili.

Restano ferme le disposizioni già previste dalla circolare Inps n. 44 del 9 aprile 2026 in materia di requisiti di accesso, modalità di presentazione delle domande, istruttoria ed erogazione del beneficio.

La ripartizione regionale delle risorse straordinarie è consultabile nell’Allegato 1 al messaggio n. 3110 del 2 ottobre 2026.

Chiarimenti

PENSIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI

Con il messaggio Inps del 2 ottobre scorso, n. 3113, si forniscono ulteriori indicazioni operative finalizzate a supportare l’attività delle strutture territoriali dell’Istituto previdenziale nella gestione delle domande di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Nello specifico, l’Inps chiarisce:

i casi in cui si applica lo slittamento della decorrenza della pensione previsto dalla circolare Inps del 7 ottobre 2022, n. 110;

i casi in cui non si applica lo slittamento della decorrenza della pensione prefigurato dalla circolare;

la data della regolarizzazione contributiva;

la modalità di liquidazione della pensione dopo la regolarizzazione contributiva.

Nel messaggio sono disponibili tutti i dettagli.

Welfare semplice

CONCLUSO IL CONCORSO CREATIVO INPS

l contest “Crea con noi la prossima carta” si è concluso e l’Istituto di previdenza ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno scelto di partecipare, mettendo creatività, talento e sensibilità al servizio di un nuovo modo di raccontare il welfare.

L’iniziativa ha raccolto più di 130 candidature da parte di illustratori, fumettisti e creativi che hanno scelto di mettersi in gioco, reinterpretando attraverso il proprio stile alcuni servizi Inps e trasformandoli in immagini, storie e nuovi linguaggi visivi.

Una risposta che testimonia l’interesse verso un modo nuovo di avvicinarsi ai temi del welfare e la volontà di contribuire, attraverso la creatività, all’obiettivo di Inps di rendere i propri servizi più immediati, comprensibili e vicini alle nuove generazioni.

Tanti modi di raccontare Inps

Stili, tecniche e punti di vista differenti hanno dato vita a interpretazioni originali dei servizi protagonisti del contest: Bonus asilo nido, Isee precompilato e Congedo di paternità.

Ogni proposta ha contribuito a costruire un racconto collettivo, mostrando come i temi del welfare possano incontrare linguaggi contemporanei e diventare occasione di espressione, confronto e partecipazione.

Grazie a tutte e tutti – ribadisce l’Ente – per aver accolto questa sfida e per aver scelto di mettere il proprio punto di vista al servizio di un progetto della Pubblica Amministrazione.

Il percorso non finisce qui

Tra le proposte ricevute saranno selezionate tre illustrazioni vincitrici, una per ciascun servizio protagonista del contest.

I nomi dei vincitori saranno annunciati prossimamente, insieme alle successive novità dell’iniziativa.

Previdenza

AL VIA INPS A SCUOLA

Rafforzare le competenze delle nuove generazioni sui temi della sostenibilità e aprire un canale di dialogo e ascolto con i giovani per raccoglierne punti di vista, priorità e idee. Con questi obiettivi nasce “Inps a Scuola”, la nuova iniziativa promossa dall’Istituto di previdenza nell’ambito del percorso di integrazione della sostenibilità avviato negli ultimi anni.

A partire dal 2023, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e con le direttrici del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2026-2028, l’Inps ha consolidato un programma di sostenibilità finalizzato a contribuire alla generazione di valore pubblico, rafforzando il proprio ruolo nello sviluppo del sistema Paese e come punto di riferimento tra le pubbliche amministrazioni. In questa prospettiva, nel corso del 2026, l’Area Attuazione delle politiche di sostenibilità della Direzione centrale Organizzazione ha avviato una serie di iniziative sui temi ambientali e sociali, rivolte sia all’interno sia all’esterno dell’Ente.

“Inps a Scuola” si affianca ai programmi già promossi dall’Istituto per la diffusione nelle scuole dell’educazione previdenziale, dell’informazione sul welfare e dell’orientamento al lavoro ed è destinata agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, chiamati oggi a confrontarsi con profonde trasformazioni ambientali, sociali ed economiche.

L’iniziativa prevede incontri in aula della durata di due ore articolati in due moduli. Il primo è dedicato alla divulgazione e al confronto sui temi della sostenibilità, delle dimensioni Esg (Environmental, social and governance) e degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, con approfondimenti sul contributo dell’Inps al loro raggiungimento. Il secondo consiste in un laboratorio partecipativo che coinvolge attivamente gli studenti in una riflessione sui temi ritenuti più rilevanti per il proprio futuro, valorizzando il confronto e la condivisione di idee e proposte.

Progettata su un orizzonte pluriennale, “Inps a Scuola” si basa su un modello operativo replicabile e scalabile, pensato per consentire una progressiva estensione dell’iniziativa a tutto il territorio nazionale e coinvolgere nel tempo un numero crescente di territori, istituti scolastici e classi.

Il progetto vede la collaborazione di diverse strutture dell’Istituto: le Direzioni regionali supporteranno l’attivazione dell’iniziativa e il dialogo con le scuole, gli Esg ambassador e il personale coinvolto cureranno l’organizzazione e la conduzione delle lezioni, mentre la Direzione centrale Formazione e accademia Inps e la Direzione centrale Comunicazione contribuiranno nei rispettivi ambiti di competenza.

A partire da ottobre, “Inps a Scuola” entrerà nelle classi per l’anno scolastico 2026-2027 con le prime lezioni presso istituti scolastici di Molise, Emilia-Romagna, Umbria, Basilicata e Liguria, che rappresentano il punto di partenza di una fase sperimentale destinata a costruire e consolidare nel tempo il dialogo tra l’Ente previdenziale e le nuove generazioni.

Dove trovarlo

L’INPS SUI SOCIAL

Per evitare di perdersi tra notizie confuse o imbattersi in pagine fake, ecco in breve una guida formale per seguire l’Inps sui tuoi canali preferiti:

Instagram (@inps social): il punto di riferimento pensato proprio principalmente per i giovani. Grafiche chiare, storie e contenuti dedicati all’educazione previdenziale, alle opportunità e agli eventi dell’Istituto.

WhatsApp (canale ufficiale “Inps per tutti”): il modo più rapido per ricevere fino a dieci aggiornamenti a settimana direttamente sul telefono su bonus, concorsi e novità sul mondo del lavoro.

LinkedIn (Inps official): perfetto per chi sta cercando lavoro o vuole muovere i primi passi nella PA. E’ possibile trovare i bandi per i concorsi pubblici, le posizioni aperte e i collegamenti con università e aziende.

YouTube (Canale ufficiale “Inps”): video tutorial brevi e semplici che spiegano come richiedere prestazioni e servizi senza imbattersi in mille difficoltà.

Facebook: il social preferito per “i non più giovanissimi”, dedica ben due pagine ufficiali a esigenze specifiche:

Inps per la Famiglia (prestazioni, erogazioni e scadenze);

Inps – Credito e Welfare dipendenti pubblici (servizi dedicati alla gestione pubblica).

E per finire, X (@Inps it): notizie, aggiornamenti e comunicati in tempo reale per restare sempre sul pezzo.

Fare attenzione ai fake!

Le uniche pagine e canali ufficiali sono solo quelli sopra elencati. L’Inps non ha account attivi su Telegram, Signal o WeChat (se arriveranno, l’Istituto lo comunicherà ufficialmente). L’Ente pertanto invita a diffidare da altre pagine che usano il logo o il nome dell’Istituto senza verifica!

Carlo Pareto