Per i parlamentari italiani lavorare stanca

I nostri parlamentari spesso e volentieri accusano gli elettori perché disertano le urne. Ogni volta che i cittadini vengono chiamati alle urne invece di andare a votare se ne vanno al mare o in montagna. E fanno benissimo. Qualcuno, però, si indigna. Ma come? Si comportano, però, come i parlamentari di destra, di sinistra, di centro, di sopra e di sotto.

Martedì 13 ottobre. Aula parlamentare completamente vuota. Sta parlando non un porta borse, ma un Ministro del Governo, il Ministro Giorgetti. Appena 12 Deputati di maggioranza e opposizione lo stanno ascoltando. Il Ministro si guarda intorno e prima che incominciasse a fare la sua relazione li ha voluti salutare. Lo hanno applaudito. Doveva intervenire il lunedì 12 ottobre. Ma come? Il lunedì i parlamentari sono nei propri collegi elettorali, devono restare a casa con le mogli ed i figli, è un giorno di riposo. Hanno lavorato a lungo il mercoledì, il giovedì, il venerdì nei campi, nelle fabbriche, nei porti, negli aeroporti. Davvero?

E cosa hanno fatto? Tante cose. Importanti ed utili? Certamente. E quali? Partecipare a raduni, a feste patronali, a sacre cittadine, a preparare dichiarazioni importanti sui social, a scrivere libri, a presentare libri, tanti libri che neppure hanno letto, ai vari talk show serali. E i dibattiti in Parlamento? Questi possono aspettare.

Dice bene Massimo Gramellini nella sua rubrica “Il Caffè” di oggi: – I parlamentari dovrebbero solo smettere di lamentarsi dell’astensionismo degli elettori, dal momento che è diretta conseguenza di quello degli eletti-.

Il Ministro non ha nascosto la sua irritazione. Ma ha voluto salutare i presenti in aula con un caloroso: “Buongiorno onorevoli colleghi presenti in aula”. E poi la stoccata finale riportata dai giornali :- Eh, questi non vogliono lavorare di lunedì, ma mi sembra che nemmeno il martedì abbiano tanta voglia-.

Frank Gagliardi