Per una vera alternativa

Negli ultimi giorni siamo arrivati in Italia al ridicolo all’ennesima potenza. Una sorta di fantasma mediatico mette in ginocchio una gran quantità di istituti scolastici e chissà quanti altre istituzioni dello Stato potranno essere colpite dalla stessa minaccia, creando una sorta di psicosi di massa, abilmente sfruttata da venditori di radioline e carica batterie nel web come kit di sopravvivenza.

Ma la cosa che dovremmo chiederci sul serio è come sopravvivere a questo governo di inetti, che è stato persino capace di celebrare un fascista come Rauti in Parlamento.

C’è stata una giornata di panico nazionale con migliaia di famiglie in fibrillazione per allarmi bomba nelle scuole e cosa fa il Ministro Valditara? Dice testualmente: “E’ più verosimile una strategia che un mitomane” Di contro gli fa eco Piantedosi che afferma: “E’ prematuro parlare parlare di regia comune” cioè il contrario, poi arriva Crosetto che cerca di far quadrare il cerchio salvando capre e cavoli: “Sì ci sta una strategia del terrore ma anche mitomani” Ma a chiudere il cerchio ci prova Tajani che riafferma che “Bisogna spendere più per la Difesa” Come se non bastassero le decine di miliardi già stanziati per che cosa?

Evidentemente per guerre convenzionali, o meglio per industrie di armamenti convenzionali, carri armati, cannoni, bombe, aerei e via dicendo

Tutto ciò ignorando che una guerra totale su larga scala durerà pochi minuti, sarà totalmente distruttiva e preceduta da una serie di attacchi informatici per paralizzare ogni eventuale tipo di risposta tempestiva.

Si spendono decine di miliardi per armamenti destinati ad essere inutili e solo pochi milioni per la vera necessità di difesa, quella telematica, quella che serve a prevenire e contrastare i cyberattacchi.

I centri nevralgici dello Stato e le scuole ancora comunicano con mail convenzionali piuttosto che essere dotati tutti di sistemi di comunicazione che usano posta certificata, opponendo una impenetrabile barriera a chi prova a comunicare con loro senza utilizzarla.

Nel frattempo in città come Roma le bombe per le guerre di mafia scoppiano davvero, mentre i ministri di governo come Crosetto e Mantovano litigano per le loro competenze.

I settori della cybersicurezza sono affidati a settori privati il cui scopo esclusivo è il profitto non la sicurezza nazionale, e c’è da scommettere che ogni minaccia nel web è sicuramente speculare ad una strategia che porti l’opinione pubblica a ritenere giustificato un impegno di spesa che deborda da altre maggiori necessità nazionali.

IL governo a fronte di un incremento di spese militari degno di un Paese direttamente coinvolto in un conflitto, ha operato con una mannaia per tagliare le spese sociali, ricordiamolo in breve

Sono state tagliate le rivalutazioni delle pensioni destinate al ceto medio

Ancora una volta la Sanità nazionale è stata de-finanziata incrementando i bonus per favorire il settore privato.

La scuola è stata penalizzata tagliando settemila posti di lavoro, anziché riducendo il numero degli alunni per classe e adeguando gli stipendi dei docenti alla media europea.

Tutti gli stipendi dei lavoratori dipendenti restano al palo e in particolare quelli dei giovani rasentano la schiavitù salariale, aggirandosi a mala pena intorno ai mille euro mensili, con l’aggravante di un precariato che resta endemico e che costringe tuttora i nostri migliori cervelli alla fuga.

Tutto il grosso della manovra è servito solo per il riarmo con 14 miliardi in più per questo e per i prossimi anni e ben sette solo per i caccia F-35

Di fronte alle manifestazioni imponenti di ogni categoria di cittadini il governo si affida ai video di imbonimento della Presidente del Consiglio, senza venire minimamente incontro alle impellenti necessità dei cittadini, persino i corpi di polizia sono stati penalizzati per il pagamento degli arretrati

Ad esempio, il sindacato SIAP ha denunciato come i 24 milioni di euro stanziati dal decreto-legge (su un totale richiesto molto superiore) non coprano integralmente i milioni di euro di straordinari arretrati maturati. Anche per la Polizia Penitenziaria i sindacati (come il USPP) evidenziano la necessità di coprire interamente le spettanze arretrate. Tanto che alcuni reparti durante le manifestazioni pacifiche hanno persino abbassato gli scudi

E’ del tutto evidente che di fronte ad un disagio sociale così pervasivo e dirompente, una strategia di ammucchiata nazionale con le cosiddette larghe intese non farebbe che allargare le criticità già in atto generando altra crescente sfiducia nei cittadini.

La strada che è necessaria è dunque quella di una alternativa di sistema che metta al primo posto le nostre autentiche e inderogabili necessità sociali nazionali e sappia dire no a chi specula sulla paura per ottenere lauti profitti. Se dunque una convergenza di intenti politici dovrà esserci, essa dovrà riguardare tutti i partiti di opposizione su programmi ben precisi che rappresentino una vera svolta rispetto alle tendenze attuali

Diceva Henry David Thoureau: “La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai” E Mazzini ne “I doveri dell’uomo” Avete a ogni passo necessità dei vostri Fratelli” Per un partito che ha deciso di chiamare in causa i “fratelli di Italia” pare davvero un paradosso grottesco ignorarne le necessità basilari. E’ bene che questa millantatura con il voto finisca presto.

Carlo Felici