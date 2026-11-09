Perché nessuno scende in piazza per le donne e i dissidenti iraniani?

Negli ultimi anni abbiamo visto le piazze italiane riempirsi un’infinità di volte per protestare contro la carneficina a Gaza. Molte meno persone hanno manifestato per l’Ucraina e per il suo orgoglioso popolo. Quasi nessuno ha fatto sentire la sua voce a favore dei dissidenti e delle donne iraniane.

Queste ultime vengono condannate al carcere o alla pena capitale semplicemente per avere indossato non correttamente il velo islamico. Sarebbe come se da noi un uomo venisse giustiziato perché porta la cravatta storta o una donna perché ha la gonna sopra il ginocchio. Ma noi fortunatamente siamo in Europa, mentre il regime teocratico iraniano no.

Gli splendidi registi iraniani come Jafar Panahi (la scuola cinematografica iraniana è eccelsa) sono costretti al carcere o all’esilio perché i loro film contengono elementi anti sistema. Perché allora questi due pesi e due misure? Perché le associazioni femministe non si fanno sentire (o quasi) per esprimere vicinanza alla lotta delle donne dell’Iran? Perché le piazze piene per Gaza e le piazze vuote per l’Iran e la sua onnipresente e famigerata Polizia Morale? Mistero…

A.M.