Per la regìa di Leonardo Buttaroni, al Teatro Parioli – Costanzo, sino al 22 novembre, sono in scena “I CENTOUNO” (Luca, Flavio, Ezio): tre bravi giovani attori (Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli) che interpretano un po’ sé stessi. In una pièce (dello stesso Luca Latino), “PESCI AD APRILE”, centrata su quell’unico evento della vita che a un uomo può far provare, al tempo stesso, gioia e ansia, voglia di vivere e fede in un futuro migliore; ma anche dubbi, incertezze, gravi esitazioni e persino disturbi psicosomatici. Stiamo parlando -come avrete capito – del matrimonio: quello di Luca, trentenne romano che, proprio una settimana prima del tanto atteso addio alla vita da celibe (con relativa festa d’addio, da organizzare quantoprima), è vittima di profondo smarrimento.

Situazione relativamente piu’ frequente di quanto si pensi: troppi, i dubbi e incertezze di Luca sulla prossima unione con la fidanzata, sul piano non morale, ma della compatibilità di carattere, interessi, ambiente di vita e di lavoro. Per fortuna ci sono gli amici di vecchia data (il “quasi intellettuale” Flavio e il “finto coatto”-timido Ezio), da sempre compagni di scuola, università, pesca e bisbocce varie: e i tre danno il via alle ventiquattro ore che conducono al celeberrimo “addio al celibato”.

Che saranno, però, le più sconvolgenti della loro vita. Tra difficoltà pratiche (Luca è barricato da giorni in casa della nonna scomparsa l’anno prima, dove manca un po’ di tutto), riflessioni su presente e futuro, rimpianti, segreti mai svelati, in stile “perfetti sconosciuti”, e soprattutto grazie all’arrivo della “professionista” del sesso ingaggiata per animare la festa (un’altrettanto brava Francesca Anna Bellucci), i tre si troveranno in una girandola di risvolti tragicomici da capogiro.

Tra riflessioni “plautino-terenziane” ed equivoci alla Feydeau, i nostri comici eroi passeranno continuamente (e faranno passare il pubblico ) dal riso a crepapelle alla commozione: come nella buffa, continua altalena della vita vera.

Fabrizio Federici