Pinocchio non era un maranza

C’era una volta. -Un re- diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno-. Così inizia il libro di Collodi “Le avventure di Pinocchio”. E l’altra sera guardando la televisione e ascoltando la letterina che Luciana Littizzetto ha indirizzato ai genitori dei bambini che sfasciano le vetrine e saccheggiano i negozi, i maranza per l’appunto, mi hanno fatto ritornare maestro, quando anche io facevo leggere ai miei scolaretti “Le avventure di Pinocchio”. Pinocchio, ha detto la Littizzetto, era un maranza. Geppetto non dice questo. Pinocchio, se fosse vissuto oggi, non avrebbe mai sfondato volentieri le vetrine dell’IKEA e della Foppapedretti. Geppetto ama Pinocchio che ha messo al mondo e Pinocchio ama anche il suo papà. E Pinocchio che fa uscire Geppetto dalla bocca del grosso pescecane. E’ Pinocchio che assiste il babbo ammalato. E’ Pinocchio che offre il suo braccio a Geppetto che aveva appena fiato di reggersi in piedi. E’ Pinocchio che prepara un lettino di paglia e vi distese sopra il vecchio Geppetto. E’ Pinocchio che va alla ricerca del latte per il babbo e per avere il latte dall’ortolano è costretto a tirare cento secchie d’acqua dalla cisterna. Per cinque mesi tirò il bindolo. Imparò a fabbricare i canestri e i panieri di giunco e – coi quattrini che ricavava provvedeva con moltissimo giudizio a tutte le spese giornaliere. Fra le altre cose, costruì da se stesso un elegante carrettino per condurre a spasso il suo babbo nelle belle giornate, e per fargli prendere una boccata d’aria-. E nelle veglie della sera si esercitava a leggere e a scrivere. Quella testa di legno che nel suo peregrinare ha combinato tante marachelle e che nessun danno faceva alle persone e alle cose non può essere paragonato ai paranza di oggi. Pinocchio ogni volta si pentiva e non commetteva mai lo stesso errore. I maranza, invece, spaccano le vettine, mettono a ferro e fuoco le città, saccheggiano i negozi, lanciano pietre e molotov contro le forze dell’ordine e il giorno dopo fanno le stesse cose. C’è davvero una differenza piuttosto sostanziosa tra le marachelle del burattino e delle scorribande dei maranza, che distruggono ogni cosa, che sfasciano vetrine, che saccheggiano negozi, che provocano danni alle cose e alle persone. Il burattino attraverso errori e trasgressioni ha imparato la verità e la responsabilità, perché sin dall’inizio ha desiderato diventare un bambino vero, un bambino per bene. I maranza, invece, commettono sempre gli stessi errori, escono di casa per sfasciare tutto, non vanno alla ricerca di un tozzo di pane da portare a casa, non si pentono e non vogliono diventare ragazzi per bene: educati, rispettosi delle cose degli altri, studiosi, meno violenti e cattivi. Vogliono tutto e subito, senza fatica e senza lavorare.

Frank Gagliardi