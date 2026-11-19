Una scelta di responsabilità politica per consolidare la maggioranza, rafforzare l’azione amministrativa e rilanciare i valori del riformismo socialista

Una scelta di responsabilità politica per consolidare la maggioranza, rafforzare l’azione amministrativa e rilanciare i valori del riformismo socialista nella città di Pompei in seno all’Amministrazione Tortora.

Si rafforza la presenza di Avanti – Partito Socialista Italiano all’interno del Consiglio Comunale di Pompei. I Consiglieri Comunali Ferdinando Uliano, Coordinatore cittadino del Partito, e Gianfranco Benincasa comunicano ufficialmente la propria adesione al progetto politico di Avanti – PSI, consolidando una presenza socialista e riformista all’interno della maggioranza che sostiene il Sindaco Giuseppe Tortora. Un momento importante per entrambi.

Oggi inizia per Pompei, con i Consiglieri Uliano e Benincasa, un nuovo cammino politico, con la lista Avanti e con il progetto che il segretario nazionale Enzo Maraio sta portando avanti con pazienza e visione.

Uliano, già Sindaco di Pompei e da sempre uomo di centrosinistra, e Benincasa, alla sua prima consiliatura, figlio di un socialista, hanno voluto unire due energie diverse: la storia vissuta in politica da anni di Uliano e l’entusiasmo di un giovane come Benincasa, per iniziare insieme un nuovo cammino politico con la lista Avanti – Partito Socialista Italiano. Hanno aderito al progetto perché hanno riconosciuto in questa comunità politica le radici nobili e autentiche della storia democratica. Una scelta che vuole includere e aprire le porte a nuove energie. Nel gruppo di Pompei, infatti, ci sono tante energie, giovani e meno giovani, ma soprattutto tanti giovani che hanno mostrato grande impegno e dedizione durante l’ultima campagna elettorale a Pompei. «La politica deve tornare a essere uno strumento concreto al servizio delle persone, capace di ascoltare, decidere e assumersi responsabilità. La nostra adesione ad Avanti – PSI nasce dalla volontà di dare maggiore forza a un progetto amministrativo nel quale continuiamo a credere, nel pieno rispetto della leadership del Sindaco Giuseppe Tortora e del mandato ricevuto dai cittadini». Una scelta che assume un preciso significato politico e istituzionale: rafforzare la stabilità della coalizione di governo, contribuire con maggiore incisività all’attuazione del programma amministrativo e offrire alla città una rappresentanza politica fondata sui valori della responsabilità, della solidarietà e del riformismo. L’adesione non rappresenta una divisione né un elemento di discontinuità rispetto al percorso amministrativo intrapreso. Al contrario, costituisce un ulteriore investimento politico nella solidità della maggioranza e nella capacità dell’Amministrazione Comunale di affrontare con determinazione le sfide che attendono Pompei. Quello che i consiglieri Uliano e Benincasa vogliono sottolineare con questa adesione è che una politica che sceglie di includere è sempre un buon segno: significa anteporre gli obiettivi comuni alle rendite di posizione personali. Questa è la strada che entrambi porteranno avanti. La tradizione socialista, con il suo patrimonio di idee, cultura democratica e impegno civile, rappresenta un riferimento fondamentale per costruire un’azione politica moderna, equilibrata e attenta ai bisogni della comunità. Ed è bello ricordare che a unire il giovane e il meno giovane è stato da sempre un esempio luminoso seguito da Uliano: il grande Presidente Sandro Pertini, uomo di forza, uomo luminoso di umanità, capace di vivere la politica come servizio nobile, vicino alle persone. Un esempio fondamentale che ha unito le due generazioni per portare avanti una missione di coerenza, coraggio e passione civile per la città di Pompei. Moderazione, dialogo, pace, giustizia sociale, dignità del lavoro, sostegno alle famiglie e tutela delle fasce più fragili saranno i principi ispiratori di un impegno che intende tradursi in proposte concrete e risultati verificabili. Particolare attenzione sarà rivolta alle politiche sociali e sanitarie, al lavoro, alla valorizzazione del patrimonio turistico e culturale, al sostegno delle attività produttive e alla crescita delle periferie, affinché ogni parte della città possa sentirsi protagonista del percorso di sviluppo. «Non ci interessano le contrapposizioni sterili né la ricerca di protagonismi individuali. Crediamo in una politica fatta di serietà, equilibrio e risultati. La nostra ambizione è contribuire a costruire una maggioranza sempre più autorevole, coesa e capace di rispondere alle aspettative dei pompeiani». I Consiglieri Uliano e Benincasa ribadiscono, pertanto, piena lealtà al Sindaco Giuseppe Tortora, sostegno all’Amministrazione Comunale e volontà di collaborazione con tutte le forze politiche della coalizione, nella convinzione che il confronto e il pluralismo rappresentino una ricchezza quando sono orientati verso obiettivi comuni. La presenza di Avanti – PSI intende inoltre contribuire al rafforzamento del dialogo tra le istituzioni cittadine e i livelli politici provinciali, regionali e nazionali, promuovendo nuove opportunità di sviluppo e una maggiore capacità di rappresentare le esigenze del territorio, con la speranza di poter dare un contributo anche per la provincia di Napoli in tutte le sfide che il Partito vorrà affrontare. «La nostra scelta guarda al futuro. Vogliamo essere una forza politica credibile, riconoscibile e propositiva, capace di coniugare i valori storici del socialismo con le esigenze di una città che chiede concretezza, visione e buona amministrazione». Non nasce una nuova contrapposizione nella maggioranza: si consolida una nuova responsabilità politica al servizio di Pompei.

Dr. Ferdinando Uliano

Consigliere Comunale e Capogruppo Avanti-PSI

Coordinatore cittadino Avanti – Partito Socialista Italiano

Dr. Gianfranco Benincasa

Consigliere Comunale

Avanti – Partito Socialista Italiano