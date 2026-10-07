Premio Avanti 2026 ad Andrea Pucci, Maraio: “Grande giornalista, una vita per l’informazione e il pluralismo”

Pucci rappresenta una figura sempre più rara: un giornalista che ha raggiunto i vertici senza innamorarsi del protagonismo

Il riconoscimento consegnato da Gaetano Amatruda. Nella giuria anche Livio Valvano, Giada Fazzalari, direttori dell’Avanti! online e dell’Avanti della Domenica e Daniele Unfer

Tra i riconoscimenti del Premio Avanti 2026 c’è quello assegnato ad Andrea Pucci, protagonista da oltre quarant’anni del giornalismo italiano e punta di diamante dell’informazione Mediaset.

Dalla cronaca nera e giudiziaria de il Giornale, dove Indro Montanelli gli affidò la guida della redazione romana, alla vicedirezione de Il Tempo, dall’esperienza alla guida dell’Adnkronos fino al TG5 e alla direzione di NewsMediaset: una carriera costruita nelle redazioni e nell’organizzazione dell’informazione.

Pucci rappresenta una figura sempre più rara: un giornalista che ha raggiunto i vertici senza innamorarsi del protagonismo. Non ha scelto di diventare personaggio o opinionista televisivo, ma ha continuato e continua a fare il giornalista: prima raccontando direttamente i fatti, poi organizzando il racconto degli altri. Conosce le redazioni, rispetta i cronisti, ascolta e decide. E, nei tanti ruoli ricoperti, ha fatto del pluralismo una regola professionale, non una concessione.

Il riconoscimento è stato attribuito dalla giuria del Premio Avanti, della quale fanno parte, tra gli altri, Gerardo Valvano, Giada Fazzalari e i direttori dell’Avanti! online e dell’Avanti della Domenica, ed è stato consegnato a Pucci da Gaetano Amatruda.

“Siamo felici di premiare Andrea Pucci – dichiara Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti PSI – un grande giornalista che ha attraversato oltre quarant’anni di informazione italiana mantenendo intatta la passione per il mestiere. Nei ruoli di grande responsabilità che ha ricoperto ha sempre garantito professionalità e pluralismo”.

“Andrea Pucci è innanzitutto un galantuomo’ Un direttore – dice Gaetano Amatruda – che, sempre, ha continuato a sentirsi cronista anche ai vertici dell’informazione. Uno di quei giornalisti che preferiscono far parlare le notizie piuttosto che parlare delle notizie”.