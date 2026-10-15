Presentato alla stampa “La ragazza delle gardenie”, nuovo corto d’autore del regista Christian Olcese

Il caso del regista ligure Christian Olcese, già scrittore e poeta (con, all’attivo, un libro, “Venticinque”, prefato da Sara Ciampi, più volte candidata al Nobel per la Letteratura, e un’opera poetica, “L’età della Resa”).è emblematico dei fermenti nuovi attivi nel cinema italiano. Fermenti, diremmo, in varie direzioni, ma tutti all’insegna d’un ritorno al Neorealismo, anzi, un Neo-Neorealismo. Etichetta insufficiente, come tutte le etichette, certo, ma adeguata ad esprimere la volontà di sfondare il muro di banalità, ripetitività, umorismo volgare, angustia di prospettive e, soprattutto, subalternità a clichès stranieri (non solo d’Oltreoceano) che, da quarant’anni, circa, tarpa le ali al nostro cinema.

Olcese, nato a Genova, ha già realizzato un corto, “Lettera a Faber”, commemorante De Andrè nel giorno della sua morte (trasmesso da RAI 1); nonchè l’altro, di inchiesta sociale, “Il volto nascosto del Cyberbullismo”. Ora, dopo la partecipazione a vari festival e proiezioni in Italia), “La ragazza delle gardenie”, nuovo cortometraggio di Olcese, ha incontrato il pubblico a Torino lo scorso finesettimana; mentre sarà, il 25 ottobre, ad Alessandria, al Cineteatro “Alessandrino”.

In un’epoca in cui tutto, anche il cinema, sembra dominato dalla smania di colpire il pubblico con effetti speciali, e dall’ossessione del guadagno facile, Olcese, che viene dalla letteratura, cerca invece, di riportare nel cinema un po’ di poesia, bellezza, colore. Mostrando, inoltre, che anche una forma breve come il corto può trovare spazio accanto al lungometraggio (l’abbinamento film classico-cortometraggio serve appunto a questo), e avviando con lo spettatore un dialogo che prosegue oltre la visione. Nel 2023 conosce Sara Ciampi, poetessa, scrittrice e critica letteraria anche lei di Genova, che ha iniziato l’attività letteraria da adolescente, e la cui vita e scrittura son state fortemente segnate dall’esperienza della tubercolosi cronica. Dimensione, questa, che l’ha portata a concentrarsi, in parte, sui grandi quesiti della vita, come dolore esistenziale e senso della vita stessa. Grazie a Sara Ciampi, Olcese ha modo di leggere il libro che la madre, Livia Ciampi, le ha dedicato: da qui, l’idea di un film, cambiando la storia (senza però alterarne il profondo senso umanitario), e lasciandone intatto il titolo, “La ragazza delle gardenie”, e i nomi dei personaggi.

E’ nato, così, un cortometraggio (di circa 16 minuti) liberamente ispirato al libro, ideato da Olcese. Alessandra, interpretata da Marta Gastini (affermata attrice piemontese di cinema e tv, N.d.R.), donna in politica di oggi, divenuta ministro, torna alla vecchia casa della sua famiglia in Piemonte, con l’intenzione di venderla. Ma qui ritrova casualmente il diario, di circa un secolo prima, della prozia Rosa, poetessa: che si racconta, parlando anche del suo sentimento per il contadino Antonio (Francesco Patanè). Leggendo il diario, Alessandra ritrova molto di sé nella figura di Rosa: cambia, così, il suo rapporto con la casa, sino alla decisione di non venderla. Non a caso, ambedue le donne, Rosa e Alessandra, sono interpretate dalla Gastini: mentre ci sono due cammei, uno del critico cinematografico, regista e direttore artistico Steve Della Casa (che fa il sindaco del luogo), l’altro, dello stesso Olcese (nel ruolo del portaborse del ministro). Mentre vari sono i temi del film: anzitutto il ruolo essenziale del ricordo, nella vita e per l’identità di persone e collettività, poi la duplice capacità del ricordo stesso. Che, quando riguarda fatti dolorosi, riacutizza il dolore stesso; ma nel contempo riesce, in parte, a ridimensionarlo, ad “addomesticarlo”…

Ed è proprio nel dialogo tra le due figure femminili, lontane nel tempo ma unite da scrittura e memoria, uno dei nuclei centrali del film. Partendo dall’idea che la memoria non e’ solo qualcosa che appartiene al passato, ma una presenza capace di modificare il nostro modo di guardare il presente.

A chi guarda , Christian Olcese, quali sono le sue “stelle polari”, nel difficile mondo del cinema? Diremmo, in primo luogo, Paolo Sorrentino, ed Ettore Scola; ma soprattutto, il grande Vittorio De Sica. Parlavamo di Neorealismo: De Sica (vedi soprattutto un “cult-movie” come “Miracolo a Milano”) ha saputo piu’ di altri, pur validissimi, fare Neorealismo – raccontando fedelmente un’Italia che usciva da una catastrofe immane – senza dimenticare che il cinema non può mai fare a meno di essere anche poesia, sino a contenere pure spunti favolistici e surrealistici. Tutto questo significa fare veramente “Cinema d’autore”.

E i prossimi progetti? Dopo “La ragazza delle gardenie”, che ha già partecipato con successo a varie rassegne, come l’Ortigia Film Festival, grande appuntamento del cinema d’autore, e il Basilicata Film Festival di Rionero in Vulture, Olcese dichiara di sentirsi finalmente pronto a fare un lungometraggio. Dovrebbe trattarsi d’un film dedicato a Genova, con tutti i suoi tratti identitari: dal Centro storico, il piu grande d’Italia, alla sua storica “scuola” dei cantautori (con nomi come De Andrè, Paoli, Bindi, Tenco, Lauzi, e altri); dalle sue ultrapittoresche strade, come Via del Campo o Via della Maddalena, alla sua tradizione calcistica (vedi anzitutto il Genoa, di cui Olcese da sempre è tifoso).

Fabrizio Federici