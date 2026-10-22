Protesta degli autotrasportatori, la solidarietà viaggia con una pizza

Nicole Mogavero (Re Denari) racconta sui social l’iniziativa: “La solidarietà è la protesta più bella”.

A Pontecagnano la pizzeria offre pizze ai camionisti impegnati nella protesta lungo la Salerno-Reggio Calabria. Nicole Mogavero (Re Denari) racconta sui social l’iniziativa: “La solidarietà è la protesta più bella”.

La protesta degli autotrasportatori, che in questi giorni sta interessando anche il territorio salernitano, racconta non soltanto le difficoltà di un settore alle prese con il caro carburanti e l’aumento dei costi, ma anche storie di solidarietà e vicinanza che arrivano dal mondo delle imprese.

È il caso della pizzeria Re Denari, che ha scelto di manifestare concretamente il proprio sostegno agli autotrasportatori impegnati nella mobilitazione lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, all’altezza di Pontecagnano.

Un gesto semplice, ma dal grande valore simbolico: offrire pizze ai camionisti, portando un momento di ristoro e soprattutto un segnale di attenzione a chi sta vivendo giornate particolarmente difficili.

A raccontare l’iniziativa sui social è stata Nicole Mogavero, donna battagliera e determinata, che ha interpretato con sensibilità e spontaneità i sentimenti dell’intera proprietà della pizzeria.

“La solidarietà è la protesta più bella. Sosteniamoci, invece di voltarci dall’altra parte”, ha scritto accompagnando le immagini della consegna delle pizze ai camionisti.

Parole che racchiudono il significato di un’iniziativa nata dalla volontà di non restare indifferenti.

In giorni segnati dalle tensioni, dai disagi alla circolazione e dalle preoccupazioni per le conseguenze economiche della protesta, il gesto di Re Denari dimostra come anche il mondo delle piccole imprese possa esprimere concretamente vicinanza a un’altra categoria produttiva.

Del resto, ristoratori e autotrasportatori condividono molte delle difficoltà legate all’aumento dei costi di gestione, dell’energia e delle materie prime. Settori diversi, ma accomunati dalla necessità di continuare a lavorare e garantire servizi, spesso affrontando sacrifici importanti.

La scelta della pizzeria salernitana assume così un significato che va oltre l’offerta di un pasto. È un modo per ricordare che dietro ogni camion fermo ci sono lavoratori, famiglie, imprese e storie personali.

Una bella storia di solidarietà che arriva da Salerno, dove una pizza diventa il simbolo di una comunità capace di riconoscere le difficoltà degli altri e di non voltarsi dall’altra parte.

Perché, qualche volta, i gesti più semplici riescono a raccontare meglio di tante parole il valore della vicinanza e del sostegno reciproco.