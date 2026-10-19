Il Presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato oggi all’assemblea generale dell’Unione delle province riunita nel Teatro Cavour di Imperia per la sua 39 assemblea nazionale. Accolto da un lunghissimo applauso Mattarella nel suo intervento ha sottolineato un punto in particolare: quello delle province.

“Le province hanno vissuto nel decennio passato, un travaglio”. E’ stato avviato “un percorso per un modello nuovo” ma poi è stato interrotto”. E “il legislatore ha lasciato la Province nel guado”. Accolto da una folla numerosa Mattarella nel suo intervenuto ha insistito sul tema di una riforma rimasta a metà strada.

“A lungo la provincia è stata, e per molti aspetti lo è piamente tuttora, una dimensione di riferimento. Lo è per la stessa collocazione organizzativa in articolazione sul territorio dei servizi dello Stato, oltre che per la pianificazione territoriale. Il vuoto prodotto rischia di assumere un rilievo sempre crescente, intaccando potenzialità presenti in tanti territori e recidendo gli stessi diritti dei cittadini che li abitano. Occorre metter fine alla transizione incompiuta, occorre far uscire questa istituzione, ripeto, dal limbo”. “Va aggiunto – ha detto ancora Mattarella – che la pari dignità sottolineata dalla Costituzione con i comuni, le città metropolitane, le regioni e lo Stato si riflette sulla necessità del carattere democratico degli organi di governo delle province. Questo tema non può più essere rimandato o accantonato”, avverte ancora il Capo dello Stato.

“La storia delle province e nel loro servizio del paese, seppur in un quadro di precarietà è tuttavia proseguita, dimostrando, non solo di svolgere funzioni di grande utilità, ma di essere destinatarie di specifiche domande dei cittadini”.

“Le Province – ha sottolineato Mattarella – hanno vissuto nel decennio passato un travaglio. E’ stato avviato un percorso che doveva portare a un modello nuovo, in cui regioni e comuni fossero istituzioni maggiori del governo locale e della rappresentanza territoriale, facendo declinare le province verso ruoli e responsabilità residuali. Il processo è stato interrotto come è stato rammentato poc’anzi da un giudizio sfavorevole del corpo elettorale, ma non si è data poi l’attuazione coerente a quella decisione. L’inerzia del legislatore ha lasciato la provincia nel guado. La criticità non sta soltanto nell’incertezza del ruolo della istituzione provincia. Su questa condizione si riverbera sul servizio che essa può rendere ai cittadini, ai territori che circondano i centri urbani capoluogo, alle aree interne e montane che sono più lontane dalle grandi infrastrutture e dai trasporti; ai comuni medi e piccoli che hanno bisogno di supporto e di coordinamento per assolvere appieno i loro compiti”.