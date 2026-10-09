PSE, Agricoltura e Pesca al centro dell’agenda dei socialisti europei

Il Partito Socialista Europeo si dedica al Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2028-2034. Cresce l’esigenza di finanziamenti idonei per la Politica Agricola Comune e la Politica Comune della Pesca. Due ambiti molto importanti nello scacchiere continentale.

Dal PSE fanno sapere che il prossimo bilancio dell’Unione sarà decisivo per il futuro dei settori agricolo, alimentare e della pesca, essere strategici. Sono d’accordo, finanziamenti imponenti e investiti nel modo corretto possono creare beneficio ai settori che ho già citato.

Intanto Luis Planas, Ministro spagnolo dell’Agricoltura in quota socialista, della Pesca e dell’Alimentazione e Presidente della riunione, ha dichiarato fatto sapere che l’UE ha necessità di un quadro finanziario pluriennale solido per garantire la sicurezza alimentare.

“La semplificazione non deve – sottolinea Planas – avvenire a scapito della coesione, della sostenibilità e del benessere delle nostre comunità rurali e costiere”.

Agrippino Castania