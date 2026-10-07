Psi Piemonte, alle amministrative vogliamo giocare un ruolo importante

“Alle prossime elezioni amministrative vogliamo giocare un ruolo importante: scommettere su di noi significa scommettere su una forza socialista e riformista che vuole contribuire ad allargare e rafforzare il centrosinistra“.

Lo afferma Gabriele Salerno, segretario di Avanti Psi in Piemonte. “In Piemonte – spiega – siamo pronti a rafforzare il progetto di Avanti Psi, aprendolo a nuove energie e costruendo occasioni di partecipazione e confronto nei territori. In questo percorso avremo anche uno strumento prezioso: l’Avanti!, il nostro giornale, che deve accompagnare la crescita politica e organizzativa promuovendo idee, riflessioni e confronto. Un partito non vive soltanto di appuntamenti elettorali: vive se produce pensiero, interpreta i cambiamenti e costruisce proposte”.

“Il nostro progetto – aggiunge – è aperto a chi vuole impegnarsi e contribuire concretamente. Vogliamo mettere insieme amministratori, giovani, competenze ed energie civiche e riformiste. Le prossime amministrative saranno un banco di prova importante: noi ci saremo, con le nostre idee, la nostra organizzazione e l’ambizione di essere protagonisti”.