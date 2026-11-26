Ieri sera è andata come avevo previsto da tempo.

Il mio amico Giacomino ha passato il guado, la mozione di sfiducia non è stata accolta e peraltro i voti dei 2 consiglieri di “amo Trapani” sarebbero stati ininfluenti, nonostante il tentativo di riversare su di loro la colpa del risultato.

La domanda ora legittima è che futuro ci riserva la politica a trapani dopo la seduta di ieri sera.

L’area tranchidiana esce comunque dilaniata, vedo il volto di giacomino molto provato dal tempo ma non solo, da anni di malgoverno, e da un umore popolare ormai decisamente avverso.

Come ho già avuto modo di scrivere, l’amministrazione vivacchierà senza infamia e senza lode fino al 2028, spendendo qualche residua somma del pnrr e sperando, noi, che non arrechi alla città ulteriori danni.

Dall’altro lato l’opposizione non puo’ certo cantare vittoria.

Non solo non ha raggiunto il risultato che secondo me solo sulla carta perseguiva, ma esce ammaccata da questa vicenda.

Inanzitutto perché la vicenda del mini scandalo della commissione consiliare evidenzia un decadimento etico e morale che aldila’ delle possibile ripercussioni giudiziarie, comunque non fa onore ai protagonisti.

Ma più in generale ormai palesemente si è dimostrata non autorevole ne credibile come alternativa al fallimento tranchidiano.

Ha recuperato la lega di turano, ma perso il gruppo di guaiana.

E se da un lato i tranchidiani non possono certamente pensare con questi chiari di luna

Ad una candidatura che nel 2028 sia di continuità con questo sistema di potere, dall altro francamente non vedo nessuno dell opposizione che abbia la statura per candidarsi alla sindacatura.

Prevedo che si accoderanno alla candidatura di Mimmo Fazio. Oggi rivalutata dal fallimento di giacomino, col quale peraltro aveva intessuto a suo tempo un alleanza sottobanco come sanno bene gli addetti ai lavori, ma oggettivamente “azzoppata” da una condanna di primo grado per corruzione solo giuridicamente cancellata dalla prescrizione, ma moralmente rimasta intatta.

E allora?

Intanto prima del 2028 ci sarà il 2027, anno importante.

Ci saranno le elezioni nazionali, regionali e a Erice, bisognerà vedere che quadro politico emerge e questo influenzerà il voto successivo a trapani.

Personalmente penso che Trapani abbia bisogno per risorgere dalle macerie di questa legislatura di una candidatura nuova, autorevole, competente, civica, per quanto possibile sopra le parti, che riconduca il dibattito politico entro i canoni di un confronto magari aspro ma di rispetto reciproco fra le parti.

Al momento l’unico in campo che ritengo abbia queste caratteristiche è valerio valenti.

Non mi nascondo dietro un dito, sono fra coloro che da tempi non sospetti gli ho chiesto, non come leader di un partito ma come trapanese che ama questa città di scendere in campo, al termine di un percorso professionale prestigioso che gli ha visto ricoprire ruoli di grande responsabilità. Vedo che ha accettato, di tentare di svolgere, se eletto, un ruolo che per inciso gli farà perdere molti soldi dal punto di vista retributivo rispetto alle funzioni tuttora svolte e gli procurerà tanti nemici.

Auguro a lui e ai miei concittadini buona fortuna, credo che ne avranno bisogno.