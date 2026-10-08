- medicina, prevenzione e ricerca scientifica
Un grande appuntamento il 10 ottobre all’Hotel Isola Sacra. Tra gli ospiti il giornalista e scrittore Mirko Giudici, autore di “Senza il cancro sarei morto”
FIUMICINO – Esperienze, testimonianze, speranza. Tre parole che racchiudono perfettamente lo spirito della serata che il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti ha organizzato per sabato 10 ottobre 2026, alle ore 18, presso la Sala Grassi dell’Hotel Isola Sacra.
Un appuntamento di grande spessore dedicato al ruolo della medicina, della prevenzione e della ricerca scientifica, con l’obiettivo di trasformare il confronto e la conoscenza in strumenti di consapevolezza.
A fare da filo conduttore sarà il tema della salute, affrontato da diverse prospettive: quella scientifica, quella medica, quella giornalistica e, soprattutto, quella umana.
Particolarmente attesa sarà la presentazione del libro “Senza il cancro sarei morto”, scritto da Mirko Giudici e pubblicato da Graus Edizioni.
Il giornalista e scrittore romano porterà sul palco una testimonianza profondamente personale, raccontando il suo incontro con la malattia e il lungo percorso che lo ha condotto dalla paura alla rinascita.
Una storia che parte dalla diagnosi di cancro e attraversa momenti difficili, ma che arriva a una consapevolezza fondamentale: anche nelle esperienze più dolorose può nascere una nuova capacità di guardare alla vita.
Il libro diventa così un’occasione per parlare non soltanto di oncologia, ma di prevenzione, ricerca, informazione e cultura della salute.
Ad accompagnare la testimonianza di Giudici ci saranno numerosi professionisti di alto profilo.
Il panel dei relatori comprende Marialuisa Roscino, giornalista scientifica, il dott. Fulvio Leoni, il dott. Franco Carboni, il prof. Giulio Bicciolo, il dott. Carlo Pastore, la dott.ssa Sabina Bietoloni, il dott. Giuseppe Giannini e il dott. Riccardo Foti.
Una pluralità di competenze che permetterà di affrontare il tema da differenti punti di vista, creando un dialogo tra medicina, ricerca, prevenzione e corretta informazione.
A moderare l’appuntamento sarà Adelia Luccattini, mentre sono previsti i saluti istituzionali di Margherita Basso e del prof. Vincenzo Bianco.
Dietro l’organizzazione dell’evento c’è la forte volontà del Presidente del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti, Sergio Martuscelli, di promuovere una serata capace di andare oltre il semplice momento conviviale e di trasformarsi in un’occasione concreta di approfondimento e sensibilizzazione.
È questa, del resto, una delle anime più autentiche del Rotary: mettere le competenze al servizio della comunità e sostenere iniziative benefiche, solidali e culturali, creando occasioni di confronto su temi che riguardano il presente e il futuro della società.
E proprio il futuro sarà uno dei concetti centrali della serata. Perché investire nella ricerca significa investire nella vita. Parlare di prevenzione significa contribuire a salvare vite. Diffondere una corretta informazione significa permettere alle persone di compiere scelte più consapevoli.
Al termine dell’incontro è prevista una cena di condivisione e confronto, ulteriore momento per proseguire il dialogo in un’atmosfera conviviale.
Durante la serata Mirko Giudici firmerà le copie di “Senza il cancro sarei morto”.
L’appuntamento di Fiumicino si presenta dunque come una serata capace di unire scienza e umanità, competenza e testimonianza, medicina e solidarietà.
Un’occasione per ricordare che la ricerca non è qualcosa di lontano e astratto: è il lavoro quotidiano di uomini e donne che, attraverso la conoscenza, cercano di offrire a tutti una possibilità in più.
La possibilità di curare. La possibilità di prevenire. La possibilità, soprattutto, di tornare a vivere.