giovedì, 8 Ottobre 2026
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Società

Quando la scienza incontra la vita: il Rotary di Fiumicino accende i riflettori su medicina e ricerca

Mirko Giudici
  • medicina, prevenzione e ricerca scientifica

Un grande appuntamento il 10 ottobre all’Hotel Isola Sacra. Tra gli ospiti il giornalista e scrittore Mirko Giudici, autore di “Senza il cancro sarei morto”

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