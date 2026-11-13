Quanto ci costa sostenere militarmente l’Ucraina? Un’inezia

Un ente indipendente ha calcolato che il sostegno militare all’Ucraina costa al contribuente italiano circa 10 euro all’anno. Una cifra irrisoria, davvero a portata di tutte le tasche. Eppure la politica italiana è ancora divisa su questo tema: nella compagine governativa Meloni e Tajani sono da sempre favorevoli agli aiuti, mentre Salvini e Vannacci, dichiaratamente filorussi, sono ovviamente contrari. Tra i leader del cosiddetto campo largo, a fronte di una Elly Schlein favorevole, troviamo un Giuseppe Conte decisamente contrario. Ma c’è una grossa differenza con la destra: Lega e Futuro Nazionale appoggiano Mosca e detestano Kiev, mentre i 5 stelle non sono affatto putiniani ma sono assolutamente contrari alle spese per armamenti.

La posizione di Avanti PSI è chiara, distinguere nettamente tra gli aggressori (Federazione Russa) e gli aggrediti (Ucraina). Ciò detto, ha ragione chi nel centro sinistra afferma che bisogna dare la precedenza a istruzione e sanità ma, visti i costi sostenibili, le due posizioni non sembrano così incompatibili.

A. M.