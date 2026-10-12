La questione abitativa in Italia sta assumendo i contorni di una guerra tra poveri, un fenomeno che la dottrina socialista non può accettare.

Le occupazioni abusive non rappresentano una forma di riscatto proletario, bensì una profonda ingiustizia che colpisce i lavoratori e i piccoli risparmiatori. Chi occupa con la forza non espropria i grandi speculatori, ma scavalca illegalmente i nuclei familiari, gli anziani e i disabili che attendono dignitosamente il proprio turno nelle graduatorie comunali per un alloggio pubblico. La tolleranza verso l’illegalità è la sconfitta dello Stato sociale.

Tuttavia, l’approccio repressivo non basta se non si analizza l’origine della crisi. È evidente una drammatica inversione delle priorità economiche: finché il governo destinerà ingenti risorse e finanziamenti a Kiev per alimentare le spese belliche, le casse del welfare nazionale rimarranno vuote.

Le risorse per la sanità, i trasporti e l’edilizia residenziale pubblica vengono sistematicamente drenate. Una moderna visione socialista esige nuove normative: da un lato, la certezza del diritto e la rapidità d’azione contro il racket delle occupazioni per tutelare i cittadini; dall’altro, un piano straordinario di investimenti per la casa, finanziato bloccando l’invio di fondi all’estero.

Solo restituendo la ricchezza sociale al popolo e ai servizi pubblici si potrà garantire una vera emancipazione e una reale giustizia sociale.

Raffaele Amendola