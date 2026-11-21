Le garanzie valgono anche per chi ci è scomodo. È quando il clima si fa più difficile che si misura la serietà dei partiti.

Quando Franco Alfieri, finito al centro di una complessa vicenda giudiziaria, si dimise da sindaco di Capaccio Paestum e da presidente della Provincia di Salerno, scrissi che aveva perso la politica. Lo penso ancora. Si era nella fase delle indagini e fu il clima di quei mesi a rendere le dimissioni l’unico esito politicamente accettabile. È proprio quell’epilogo a convincermi ancora poco. La pressione di quei giorni fece apparire inevitabile una scelta che avrebbe meritato una discussione politica vera.

La sentenza di primo grado di questi giorni ha ridimensionato il quadro accusatorio. Il Tribunale di Vallo della Lucania ha assolto Alfieri dall’accusa più grave, quella di corruzione, e lo ha condannato a un anno e cinque mesi per turbativa d’asta, con pena sospesa. La difesa ha annunciato l’appello. Rispetto per il lavoro della magistratura, ieri come oggi. E rispetto per la presunzione di innocenza, che vale fino alla condanna definitiva e che nel dibattito pubblico è saltata per prima.

Il punto è quello che si scatena attorno a un’inchiesta. Arriva una misura cautelare e il giudizio politico è già scritto. Per molti è già scritto anche quello processuale. Il tempo necessario per accertare i fatti sembra quasi un fastidio, tanto è forte la fretta di arrivare a un verdetto.

Alfieri racconta di aver ricevuto solidarietà da singoli esponenti del Pd e di aver sentito distante il suo partito. In un clima così, persino ricordare che un’indagine è ancora in corso può diventare una colpa. Il Pd ha una responsabilità politica in questa vicenda. Il problema investe tutti i partiti, a destra come a sinistra. Appena il garantismo rischia di costare qualcosa, il silenzio diventa la scelta più comoda.

Qui sta il paradosso. Durante le indagini, quando il processo doveva ancora svolgersi, le dimissioni erano considerate un passaggio obbligato. Oggi, dopo una condanna di primo grado con pena sospesa, la possibilità di una candidatura resta aperta. Prima della sentenza sembrava impossibile restare. Dopo la sentenza si può discutere di tornare. Qualcosa, in questa sequenza, merita di essere discusso. Nelle norme, per capire se il rapporto tra garanzie e accesso alle cariche elettive sia regolato in modo coerente. Nella gestione del dibattito, per capire perché i partiti abbiano lasciato che a dettare i tempi fosse la pressione del momento. E nel modo in cui una parte della stampa ha raccontato la vicenda e l’opinione pubblica l’ha giudicata, attribuendo già all’arresto il peso di una sentenza.

Ci si può dividere su Alfieri, sulla sua storia e sull’opportunità di una sua candidatura. Proprio per questo sarebbe un errore rinunciare a parlare di giustizia ogni volta che farlo diventa politicamente scomodo. Le garanzie valgono anche per chi ci è scomodo. È quando il clima si fa più difficile che si misura la serietà dei partiti.