RAI INDIPENDENTE

Sulla Rai e sul futuro del servizio pubblico abbiamo ascoltato un parlamentare di grande esperienza, Stefano Graziano

Sulla Rai e sul futuro del servizio pubblico abbiamo ascoltato un parlamentare di grande esperienza, profondo conoscitore dei meccanismi istituzionali e delle dinamiche del sistema radiotelevisivo. Stefano Graziano ha una caratteristica: entra nel cuore dei problemi, evitando formule di rito e affrontando nel merito le questioni. Con lui abbiamo parlato di governance, autonomia, risorse, pluralismo e delle sfide che attendono la Rai.

⁠Onorevole Graziano, il prossimo appuntamento decisivo è il 26 novembre, quando la riforma della governance Rai dovrebbe arrivare nell’Aula del Senato. Cosa accadrà da qui ad allora e quali sono i punti sui quali ritenete ancora possibile modificare il testo?

Da qui al 26 novembre proveremo a cambiare una riforma che oggi va nella direzione sbagliata. L’Europa ci chiede una Rai più indipendente dalla politica, mentre questo testo lascia ancora troppo potere alla maggioranza di turno nella scelta dei vertici.

I punti sono chiari: nomine più indipendenti, maggiori garanzie per presidente e consiglio di amministrazione, autonomia dell’azienda e certezza delle risorse. L’ho già detto e lo ribadisco: il Media Freedom Act chiede di liberare la Rai dai partiti, questa riforma rischia invece di dire ai partiti “siete liberi di prendervi la Rai”.

⁠Al di là dello scontro sulla governance, quali sono oggi le principali criticità della Rai? C’è un problema che riguarda l’autonomia dell’azienda, ma anche risorse, qualità del servizio pubblico, informazione e capacità di competere nel nuovo mercato digitale. Da dove ripartire?

La Rai deve sapere quali risorse avrà e deve poterle programmare. Se ogni anno dipende dalle decisioni del Governo, l’autonomia resta debole anche sul piano industriale.

Poi c’è il futuro. Il mercato è cambiato, le piattaforme hanno cambiato il modo di informarsi e di guardare i contenuti. La Rai deve investire nel digitale, nelle competenze e nei giovani, mantenendo però ciò che la rende servizio pubblico per informazione di qualità, pluralismo, cultura e attenzione ai territori.

Uno dei nodi è il rapporto tra politica e servizio pubblico. Il Media Freedom Act europeo punta a rafforzare indipendenza e pluralismo, mentre voi sostenete che la riforma vada nella direzione opposta. Quale modello di governance potrebbe realmente creare quella distanza tra partiti e Rai che finora non si è riusciti a garantire?

Serve un’intercapedine vera tra politica e Rai. Finché la maggioranza di turno potrà determinare direttamente i vertici, continueremo ad avere lo stesso problema.

Noi abbiamo indicato una strada: una fondazione autonoma, procedure pubbliche, criteri trasparenti e una selezione basata su competenza e indipendenza. Possiamo discutere del modello, ma il principio deve essere chiaro: chi governa il Paese non può governare anche il servizio pubblico.

⁠Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha provato a costruire una mediazione sulla Commissione di Vigilanza e ora ha parlato di una pausa di riflessione. Quella mediazione è definitivamente fallita oppure esistono ancora le condizioni per ricomporre la Vigilanza?

Le condizioni possono esserci se si torna a discutere del merito. A noi non interessa una trattativa sui posti. Ci interessa come si applica il Media Freedom Act e quali garanzie vengono date all’indipendenza della Rai.

Se la pausa di riflessione serve a riaprire un confronto vero, siamo disponibili. Se invece si tratta soltanto di ratificare decisioni già prese dalla maggioranza, sarà difficile fare passi avanti.

⁠C’è infine un tema che riguarda il pluralismo anche fuori dal Parlamento. Avanti PSI ha una discreta visibilità nei telegiornali, mentre negli spazi di approfondimento viene spesso richiamato il fatto che non abbia rappresentanza parlamentare. L’assenza di parlamentari può essere, secondo lei, un criterio sufficiente per escludere o marginalizzare una forza politica dai programmi di approfondimento del servizio pubblico? Quali criteri dovrebbe utilizzare la Rai per garantire il pluralismo anche alle forze presenti nel Paese ma non in Parlamento?

La presenza in Parlamento è un criterio importante, ma non può essere l’unico. Il pluralismo politico del Paese è più ampio della composizione di Camera e Senato.

Ci sono forze che partecipano alle elezioni, hanno amministratori, presenza nei territori e una propria storia politica. La Rai deve tenerne conto con criteri seri e trasparenti. Nessuno chiede spazi garantiti, ma neppure si può trasformare l’assenza dal Parlamento in una ragione automatica per essere esclusi dall’approfondimento. Il servizio pubblico deve raccontare il Paese per quello che è.